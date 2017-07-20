112 Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в... #15





(Пользователи) Сообщений: 4435

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:41 Вот сейчас прогуливался по ночному городу, сфотал эти два дома..

Тот где фонарь светится, там люди работают.

Месяц всего, один три этажа другой два выстроили..







Правда темновато..