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≡ Обнародована информация об очередной дате ввода в эксплуатацию Рудненского цементного завода, который строится с мая 2012 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обнародована информация об очередной дате ввода в эксплуатацию Рудненского цементного завода, который строится с мая 2012 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуацию с реализацией крупного проекта региональной карты индустриализации сегодня, 20 июля, прокомментировал на брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Талгат МАЙШИН.
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§ 112
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сейчас прогуливался по ночному городу, сфотал эти два дома..
Тот где фонарь светится, там люди работают.
Месяц всего, один три этажа другой два выстроили..



Правда темновато..
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