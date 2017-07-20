|Цитата:
ГИП:
кроме теоретической информации из википедии
БГГ.
Может дашь ссылку где в вики прописано то, что я написал?
Цитата:
ГИП:
На приготовление 1 тонны асфальтобетонной смеси типа Б, где щебня 40-50% требуется 50-65 кг битума, на тип В где щебня 30-40% битума нужно 60-70кг, на песчаный асфальтобетон типа Д (без щебня) битума потребуется от 60 до 90 кг.
Ну а теперь объясни - в чем же выгода заменять дешевый щебень дешевым песком чтобы в итоге прийти к необходимости лить больше дорогого битума?
Это такое воровство по-российски как классический российский бизнес "украсть вагон водки, водку выпить, а бутылки сдать"?
Ты, пытаясь возразить мне и обвинить меня в выкладке википедийных знаний, сказал ровно то же, что и я написал (на что ты и пытался возразить): чем больше в асфальте песка, тем больше там требуется битума (а он, собака, дорогой, и если на чем и начинать экономить, то в первую очередь - на нем).
У тебя все в порядке с головой?
С полки в поезде не падал, не?