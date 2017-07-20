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≡ Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в ведомстве, из-за воздействия прямых солнечных лучей дорожное полотно теряет вязкость, что приводит к его износу. В Костанайской области вводимые ограничения действуют с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.
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§ Валентин
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6354
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В открытом доступе есть цифры ежегодных сборов в дорожные фонды сша и количество автомобилей в сша.
Делим одно на другое и получаем 1300 долларов.


Плохо быть неграмотным.

Сборы в дорожный фонд в США включены в стоимость топлива и уплачиваются "автоматически" при его покупке, часть идёт в федеральный фонд, часть в фонд штата, в среднем центов так 40 с галлона.
Если за год ты проедешь 30 000 км, с расходом 10 л. на 100 км., то заплатишь примерно $317.
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Бывалый
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 21.07.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Плохо быть неграмотным.

Согласен.
Плохо быть неграмотным.
И не понимать что пополнение дорожного фонда через стоимость топлива - это деньги из кармана автовладельца же, то есть - часть из этих 1300 долларов.
А еще есть платные дороги, налог на продажу автомобилей (очень часто про него забывают наши сограждане, тыкающие в низкие цены новых авто в сша), налог на продажу автошин и различные фиксированные дорожные в зависимости от штата.
Но, повторюсь, все это - из кармана автовладельца.

Аман
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 21.07.17 - 10:18
Комментарий удален модератором.

§ ГИП
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 21.07.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
То придется увеличить расход битума на тонну асфальта иначе хрен ты такой асфальт укатаешь - он будет сыпаться трухой по причине нехватки битума вследствие большей удельной поверхности песка по сравнению со щебнем.

Скажи своему руководству, чтобы в твоих методичках кроме теоретической информации из википедии, что-нибудь из практики написали.
Ты не в состоянии осмыслить и прочитать выше мною написанное?

Каждый тип асфальта содержит разное количество щебня, соответственно большее или меньшее количества песка, соответственно и битума. На приготовление 1 тонны асфальтобетонной смеси типа Б, где щебня 40-50% требуется 50-65 кг битума, на тип В где щебня 30-40% битума нужно 60-70кг, на песчаный асфальтобетон типа Д (без щебня) битума потребуется от 60 до 90 кг. Так же во многом расход битума зависит от качества самого инертного материала и мин. порошка.

На любом АБЗ имеются различные рецепты приготовления асфальтобетонных смесей различных типов. Но вот тип Б отличить от типа В визуально сможет только специалист, работающий не один год на укладке асфальта, так же можно определить тип лабораторным путем.

Если асфальт типа В с 30% щебня, который устраивают на дворовых улицах и дорогах с малой интенсивностью и грузовым движением, положить на магистральной улице или дороге на которой требуется укладка асфальта типа Б или даже А, то такой асфальт низкой прочности не прослужит и пару лет.

Если недобросовестные подрядчики сэкономили на дешевом и некачественном песке и щебне, и изготовили асфальт не того типа на дешевом некачественном битуме, то результат всегда предсказуем и приводит к тому, что улицы и дороги не прослужат и 1/5 своего межремонтного срока. Летом в теплую и ясную погоду как раз первым "плавиться" на проезжей части начинает асфальт типа В, в котором больше всего битума - даже и в требуемых нормативных показателях без излишка. Про тип Д и Г не пишу, так как его укладывают на тротуарах.
Профайл

SS
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 21.07.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

SS
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 21.07.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
Если асфальт типа В с 30% щебня, который устраивают на дворовых улицах и дорогах с малой интенсивностью и грузовым движением, положить на магистральной улице или дороге на которой требуется укладка асфальта типа Б или даже А, то такой асфальт низкой прочности не прослужит и пару лет.

Подобные вещи, челами с бэушными мозгами,не всасываются. :lol:

SS
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 21.07.17 - 15:13
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 21.07.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
кроме теоретической информации из википедии

БГГ.
Может дашь ссылку где в вики прописано то, что я написал?
Цитата:
ГИП:
На приготовление 1 тонны асфальтобетонной смеси типа Б, где щебня 40-50% требуется 50-65 кг битума, на тип В где щебня 30-40% битума нужно 60-70кг, на песчаный асфальтобетон типа Д (без щебня) битума потребуется от 60 до 90 кг.

Ну а теперь объясни - в чем же выгода заменять дешевый щебень дешевым песком чтобы в итоге прийти к необходимости лить больше дорогого битума?
Это такое воровство по-российски как классический российский бизнес "украсть вагон водки, водку выпить, а бутылки сдать"?

Ты, пытаясь возразить мне и обвинить меня в выкладке википедийных знаний, сказал ровно то же, что и я написал (на что ты и пытался возразить): чем больше в асфальте песка, тем больше там требуется битума (а он, собака, дорогой, и если на чем и начинать экономить, то в первую очередь - на нем).
У тебя все в порядке с головой?
С полки в поезде не падал, не?

§ ГИП
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 21.07.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну а теперь объясни - в чем же выгода заменять дешевый щебень дешевым песком чтобы в итоге прийти к необходимости лить больше дорогого битума?

Если дешевый некачественный щебень и песок, с чего ты взял что халтурщики будут добавлять в такой "асфальт" дорогой и качественный битум?

Ерундой не занимайся, а посмотри цены на горячий асфальт. Самый дорогой тип А, потом Б и В.

Вот для сравнения цены на горячий асфальтобетон: который предназначен для верхнего слоя покрытия:
тип А, где больше всего щебня 50-60%, и меньше всего битума, цена 13,5 – 14,0 тыс.тенге
или вот
тип Б марки 1 (где меньше щебня чем в типе А , но больше песка и битума) – 10 тыс.тенге
тип Б-В (щебень меньшей прочности чем в тип Б марки 1, и также больше песка и битума чем в типе А) – 8,5 тыс. тенге.

Можно сравнить и по стоимости материалов на 1 тонну асфальта типа Б (50% щебня и 5% битума) и типа В (30% щебня и 7 % битума) – всё по стандартам. Битум БНД 60/90.

На 1 тонну горячего асфальта типа Б требуется 500 кг гранитного щебня (М-1000) со стоимостью 1500 руб/тонну и 50 кг дорожного битума БНД 60/90 стоимостью 11 тыс. руб за тонну,
то на тип «В» потребуется 300 кг щебня осадочных пород (М-600) ценой 900 руб/тонну.
Разница в цене составит по щебню: 750 руб- 270 руб = 480 руб экономии.

При этом дополнительно взамен щебня потребуется 200 кг речного песка, стоимость песка около 800руб/м3 или 500руб./тонна или 200 кг = 100 руб, плюс дополнительно битума 2% или 20 кг что составит дополнительно 220 руб.

При экономии щебня, с учётом типа асфальта, в 480 руб, дополнительный расход песка и битума составит 320 руб, итого – 160 руб чистой экономии, - и это при использовании качественных материалов по рыночной цене. А если для типа "В" купить песок карьерный и дешевый щебень М-400, и дешевый битум, то «экономия» будет гораздо значительнее.

Даже при 160 руб. экономии за тонну, исходя что на 1000м2 покрытия при 5 см асфальтобетонного покрытия требуется 120 тонн, то «минимальная экономия» 19 тыс. руб. А 1000м2 это 143 метра двухполосной дороги IV категории. На километр дороги (7000м2) соответственно выйдет 134,4 тыс. рублей "экономии".

[Исправлено: ГИП, 21.07.2017 - 16:42]
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Дмитрий
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 22.07.17 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГИП великий математик.. а посчитай сколько стоит положить 1 раз качественный асфальт с учетом климата и соблюдением технологии и устроив при этом ливневую канализацию .. или каждый год выгоднее делать ямочный ремонт с заменой нового бордюра на более новый бордюр.. сколько денег осядет по карманам? смотрю за всем этим..как сериал "Санта Барбара" Хозяин он и в Африке хозяин.., а тут так..как нибуть...

Дмитрий
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 22.07.17 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне понравилось выражение "Все по стандартам" )) стандарты чьи? если они не работают эти стандарты и либо они уже устарели с учетом нано-технологий "не- не слышали об этом" Изучите климатические зоны Канады, там очень много разных климатических условий, может быть перенять опыт от туда строительство дорог., другое дело это никому не надо.. проще освоить бюджет ))
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