Цитата: Бывалый:

То придется увеличить расход битума на тонну асфальта иначе хрен ты такой асфальт укатаешь - он будет сыпаться трухой по причине нехватки битума вследствие большей удельной поверхности песка по сравнению со щебнем.

Скажи своему руководству, чтобы в твоих методичках кроме теоретической информации из википедии, что-нибудь из практики написали.

Ты не в состоянии осмыслить и прочитать выше мною написанное?



Каждый тип асфальта содержит разное количество щебня, соответственно большее или меньшее количества песка, соответственно и битума. На приготовление 1 тонны асфальтобетонной смеси типа Б, где щебня 40-50% требуется 50-65 кг битума, на тип В где щебня 30-40% битума нужно 60-70кг, на песчаный асфальтобетон типа Д (без щебня) битума потребуется от 60 до 90 кг. Так же во многом расход битума зависит от качества самого инертного материала и мин. порошка.



На любом АБЗ имеются различные рецепты приготовления асфальтобетонных смесей различных типов. Но вот тип Б отличить от типа В визуально сможет только специалист, работающий не один год на укладке асфальта, так же можно определить тип лабораторным путем.



Если асфальт типа В с 30% щебня, который устраивают на дворовых улицах и дорогах с малой интенсивностью и грузовым движением, положить на магистральной улице или дороге на которой требуется укладка асфальта типа Б или даже А, то такой асфальт низкой прочности не прослужит и пару лет.



Если недобросовестные подрядчики сэкономили на дешевом и некачественном песке и щебне, и изготовили асфальт не того типа на дешевом некачественном битуме, то результат всегда предсказуем и приводит к тому, что улицы и дороги не прослужат и 1/5 своего межремонтного срока. Летом в теплую и ясную погоду как раз первым "плавиться" на проезжей части начинает асфальт типа В, в котором больше всего битума - даже и в требуемых нормативных показателях без излишка. Про тип Д и Г не пишу, так как его укладывают на тротуарах.