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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 июля министр по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ на заседании правительства сообщил, что по поручению главы государства в Казахстане создан корпоративный благотворительный фонд «Уақып».
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гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора




Отправлено: 20.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Учредителями названы религоведческие структуры Министерства по делам религий и гражданского общества, Конгресс религиоведов и Духовное управление мусульман Казахстана.////

а как же -"религия отделена от государства".
бюджетные деньги будут втюхивать
на строительство мечетей и содержания имамом.
что-то пошло все не так в нашем царстве.

§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ух ты!:
произношение имени Абдул-Вахаба, основателя ваххабизм

То есть по твоему означает, что если услышишь немецкое допустим произношение -яйки и млеко, перед тобой пособник Гитлера?
Произношение тут ни при чем..
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111
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора




Отправлено: 20.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уже день 12й..
Но думаю в борьбе с Этим злом


таблетки пьешь как и прошлый раз,
поэтому и пить нельзя.курс пропьешь и по новой .
не пудри мозги.

§ JereK
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это ты про ненависть к "государственным троллям"?


Ты себе льстишь. Кроме смеха, такие как ты других эмоций вызвать не в состоянии.

Цитата:
112:
Ну сам то видел, на кого там указали Вам?


Ты сам там на себя указал и признался что вор и взяточник. А потом сказал что это вы все виноваты в этом. :lol: Как же не повалять такого ду.. одаренного человека. :lol:
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Сеня
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора




Отправлено: 20.07.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
мечеть и имамы не указывают, они дарят Веру

За деньги :lol: А ты в курсе что для связи с богом посреднки не нужны. Он и так всегда с тобой.

§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ты сам там н

Ты сам, а ты сам..
Где кстати, приведи ссылку..
Больше полагаю нет никаких аргументов кроме того что Я-сам?
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
как же -"религия отделена от государства".

Тебе чем мешает Вера?
Мне например она помогает..
И многим другим..
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§ JereK
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где кстати, приведи ссылку..


Цитата:
112:
Для справки, украл я 4 мешка

Цитата:
112:
Я только за, чтобы украсть у жуликов и воров, не жалеть их..


То есть это уже рецидив.

Это все отсюда кстати.

А про взятку гайцам почему-то модеры потерли во флуде. Но ты же не будешь отрицать, что она там была, я надеюсь?

Цитата:
112:
Больше полагаю нет никаких аргументов


А какие еще аргументы нужны? Вор и взяточник винит всех остальных, что живет в стране воров и взяточников.

[Исправлено: JereK, 20.07.2017 - 12:29]
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

уточним - взяткодаватель )) пока о том что ему "давали" он не рассказал, наверное :-)
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???
Re: Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора




Отправлено: 22.07.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бывалому; пусси райт тоже чётко контролировался? 8-)

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Зыбкая опора




Отправлено: 22.07.17 - 08:08
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