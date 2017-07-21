Цитата: В настоящее время поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности судьи Арипова, – сказал Елис Абдыкадыров Цитата: Дело теперь рассматривает новый опытный судья Ну коль дело теперь рассматривает ОПЫТНЫЙ (!)судья,то неплохо бы было узнать, сколько сидельцев закатал на кичу НЕопытный. Спинной мозг мне подсказывает,что на шконках можно отыскать и пару невинных,и пару тех,по ком "вышак" грустит,но отделались они трёшкой или пятёрой.