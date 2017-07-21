NG.kz Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее мать отказалась от традиционного лечения



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:36 Маленькая Виктория Сусаева, мать которой по религиозным причинам не давала разрешения на переливание крови, скончалась, сообщила Ассоциация центров исследования религии. По информации ассоциации, о смерти четырехлетней Виктории стало известно 16 июля. Весной девочке поставили диагноз — злокачественная опухоль печени, сообщает газета "Литер".

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