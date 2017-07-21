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≡ Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее мать отказалась от традиционного лечения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее мать отказалась от традиционного лечения
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькая Виктория Сусаева, мать которой по религиозным причинам не давала разрешения на переливание крови, скончалась, сообщила Ассоциация центров исследования религии. По информации ассоциации, о смерти четырехлетней Виктории стало известно 16 июля. Весной девочке поставили диагноз — злокачественная опухоль печени, сообщает газета "Литер".
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Сеня
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 22.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иеговишки у руля бабло лопатой гребут, а дурачки деток хоронят.
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