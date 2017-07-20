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≡ Обнародована информация об очередной дате ввода в эксплуатацию Рудненского цементного завода, который строится с мая 2012 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обнародована информация об очередной дате ввода в эксплуатацию Рудненского цементного завода, который строится с мая 2012 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуацию с реализацией крупного проекта региональной карты индустриализации сегодня, 20 июля, прокомментировал на брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Талгат МАЙШИН.
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§ karik
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 20.07.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то появился на голубых экранах! А то все жена да жена! Я про Талгата!
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FOMA
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 20.07.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднять все сметы с 2012 года вплоть до расходника. Вычесть эту сумму из выделенных средств. За недостающую сумму судить и сажать!

Дмитрий
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то мало верится, что там будет качество... у нас сначала бабки, а качество потом, может быть...

Житель
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 07:39
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"﻿Остров невезения"

Читатель 1
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))) "позднее зажигание", строек нет - кому нужен цемент??

Еся
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ационеры походу вливают выведенные с проекта бабки, есть такой грешок в кз проектах. Взять кредит обналичить и вогнать как свой капитал, в итоге на самом деле все 100% строится за счет привлеченки и поэтому тормозится все.

§ 112
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
позднее зажигание", строек нет - кому нужен цемент??

У нас в Рудном сразу два дома строят в три смены..
Это то что видно..
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Роман
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:D)))) "высокая степень готовности"))) политики блин

Читатель 1
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 дома мало для 100тыс города. И цемент нужен, в основном, для строительства пром объектов.

§ drakon
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
для строительства пром объектов.

А какие объекты - будут строить?... :lol:
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не верю
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 21.07.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас в Рудном сразу два дома строят в три смены..
Это то что видно..

Местоположение пож-та.Лично убедится желаю.

§ 112
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не верю:
Местоположение пож-та.Лично убедится желаю.

МЖК смотри Парковая Восточная, сразу начали два дома месяц назад, уже по моему по третьему этажу керачат..
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Торт
Re: Обнародована информация об очередной дате ввода в...




Отправлено: 22.07.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А какие объекты - будут строить?.

Пивнушки да кабаки на большее у нурлыкунов ума не хватает
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