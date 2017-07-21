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§ NG.kz
Статья "Жестокое обращение с животными" в Казахстане не работает так, как должна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция Алматы отказалась возбуждать уголовное дело по факту убийства собаки Рады, которую на глазах у ребёнка вилами заколол сосед. Подобные случаи в Казахстане постоянно остаются безнаказанными.
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Бывалый
Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в...




Отправлено: 21.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и правильно сделал что защитился от собаки с помощью вил.

*
Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в...




Отправлено: 21.07.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну и правильно сделал что защитился от собаки с помощью вил.

ты вообще статью читал? к тебе во двор придут и прикончат твою собаку - тоже правильно? собака сторожевая, она свою территорию охраняет, не лезь на ее территорию и не нужно будет обороняться

Бывалый
Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в...




Отправлено: 21.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*:
к тебе во двор придут и прикончат твою собаку - тоже правильно?

Он ее не в ее дворе заколол.
Она морду высунула и на него наверно напала.
Цитата:
*:
она свою территорию охраняет, не лезь на ее территорию и не нужно будет обороняться

Пусть охраняет.
Свою.
Он на ее территорию не лез.
А то эдак вы будете мимо (!) моей двери проходить с ружжом, а я вас завалю - тоже буду прав по вашей логике?

-
Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в...




Отправлено: 21.07.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пусть охраняет.Свою.Он на ее территорию не лез.А то эдак вы будете мимо (!) моей двери проходить с ружжом, а я вас завалю - тоже буду прав по вашей логике?

из статьи - "Конурбаев опять затеял выброс мусора через забор, начал колотить по нему, на стук отреагировала собака, подняла лай. Рада просунула нос в выкопанную Конурбаевым яму и получила удар вилами." - читай внимательно!!!

1117
Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в...




Отправлено: 21.07.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну и правильно сделал

Он не правильно сделал ,,,,это действия д....а,,нанёс такую душевную травму ребёнку.Сколько в мире тупой жестокости ???

[Исправлено: Gljuk, 21.07.2017 - 18:52]

ТАНОМИ
Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в...




Отправлено: 21.07.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Она морду высунула и на него наверно напала.

НАВЕРНО? Мордой напала? Бред!

гость
Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в...




Отправлено: 22.07.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну и правильно сделал что защитился от собаки с помощью вил.

Ну тебя пожалуй оправдывает только тот факт, что тебе платит твой начальник за каждый комментарий, поэтому можешь написать еще пару-тройку комментов, и купить лишний кусок хлеба, или даже масла, чтобы намазать масло на хлеб, и поесть бутерврот.
Но если даже и так, ну никак не считается у людей нормальным, когда сосед сверлит тебе дырку или, как господин Конурбаев, регулярно гадит тебе под нос. Где это у тебя такое действие считается проявлением культурных отношением между соседями? А если это и так, предпочитаешь ты беседовать с соседями, а может, кто знает с родными и близкими, с помощью бейсбольной биты, или таки, проверенные временем тумаки и кулаки? С женой например? Хотя, о чем это я, конечно, какое существо сможет выдержать полет твоей фантазии? Наверняка только что-то необычное и безропотно-бессловесное, что-то вроде игуанодона или каких рептилий, вроде тараканов или термитов. :-x :-x
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