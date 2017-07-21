гость Re: Статья "Жестокое обращение с животными" в... #7







Отправлено: - 00:00 Цитата: Бывалый:

Ну и правильно сделал что защитился от собаки с помощью вил.

Ну тебя пожалуй оправдывает только тот факт, что тебе платит твой начальник за каждый комментарий, поэтому можешь написать еще пару-тройку комментов, и купить лишний кусок хлеба, или даже масла, чтобы намазать масло на хлеб, и поесть бутерврот.

Но если даже и так, ну никак не считается у людей нормальным, когда сосед сверлит тебе дырку или, как господин Конурбаев, регулярно гадит тебе под нос. Где это у тебя такое действие считается проявлением культурных отношением между соседями? А если это и так, предпочитаешь ты беседовать с соседями, а может, кто знает с родными и близкими, с помощью бейсбольной биты, или таки, проверенные временем тумаки и кулаки? С женой например? Хотя, о чем это я, конечно, какое существо сможет выдержать полет твоей фантазии? Наверняка только что-то необычное и безропотно-бессловесное, что-то вроде игуанодона или каких рептилий, вроде тараканов или термитов.