архимед:

Пусть Аймак тревожит вместе с акимом области гаранта государства, который бы выделил бюджетных денег на введение газа в деревни, не за счет горожан!

yudjin:

Так повышение должно быть настолько, насколько поднимают цену российская компания... при чём здесь модернизация и газификация?