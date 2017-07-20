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≡ «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины предстоящего повышения цены на товарный газ представители КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» озвучили сегодня, 20 июля, на общественных слушаниях, которые прошли в Костанае. Согласно заявке, поданной газовиками в антимонопольное ведомство 1 июля, 1 куб газа с 1 августа для разных категорий потребителей подорожает от 7% до 26%.
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гость
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 21.07.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня жара что в Костанае была неимоверная, что у меня, с открытым балконом круглосуточно плюс 27, только закроешь, 32 набирается и это в морозы..

Жду подтверждения этих слов будущей зимой.На всякий случай валенки прикупи. :-)

§ 112
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
112


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Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Жду подтверждения этих слов будущей зимой.На вся

А чего ждать, если уже много лет так, после того как поменяли все стояки?
До полотенчика не дотронешься..
Профайл

§ 112
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
112


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Сообщений: 4435
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан:
Пора переходить на кизяк- сушенный навоз. наши предки топили им свою юрты всю жизнь.

И где ты возьмешь это неимоверно очень дорогое топливо?
Или хакупишь сто тысяч голов и начнешь отапливаться?
Профайл

ТАНОМИ
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 22.07.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Пусть Аймак тревожит вместе с акимом области гаранта государства, который бы выделил бюджетных денег на введение газа в деревни, не за счет горожан!

Действительно! Что, государство уже и от новых проектов газификации устранилось? Может, и строительство АЭС , если всё же решат строить, произведут за счёт граждан?Цитата:
yudjin:
Так повышение должно быть настолько, насколько поднимают цену российская компания... при чём здесь модернизация и газификация?

Вот именно! Как всегда, " дурят нашего брата..."
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