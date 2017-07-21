112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3728





(Пользователи) Сообщений: 4433

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:25 Цитата: kbkz1980:

Рассада помадор в ботву пошла

Завези вообще не вижу

Ты пасынки хоть обрывал?

У меня там все ровно, скоро помидорки будут, посмотрим..