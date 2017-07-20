Цитата: 112:

У меня жара что в Костанае была неимоверная, что у меня, с открытым балконом круглосуточно плюс 27, только закроешь, 32 набирается и это в морозы..

Жду подтверждения этих слов будущей зимой.На всякий случай валенки прикупи.