Цитата: *:

к тебе во двор придут и прикончат твою собаку - тоже правильно?

Он ее не в ее дворе заколол.

Она морду высунула и на него наверно напала.

Цитата: *:

она свою территорию охраняет, не лезь на ее территорию и не нужно будет обороняться

Пусть охраняет.

Свою.

Он на ее территорию не лез.

А то эдак вы будете мимо (!) моей двери проходить с ружжом, а я вас завалю - тоже буду прав по вашей логике?