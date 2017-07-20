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≡ В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП «КТЭК» объявляла ранее, что в связи с ремонтом участок улицы Тауелсиздик (бывшая Тарана) в рамках Абая - Касымханова закроют для автотранспорта примерно на неделю.
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FOMA
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик

Все очевидно. Подумали, этож сколько потом можно под этот ремонт списать, отмыть, распилить - в общем "СЭКОНОМИТЬ"?! Не будем перекрывать!

Василий Алибабаевич
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Устроил ромашку - будут, не будут)))

§ bgb
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может, решили бросить все силы на майлина? :-o
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Гарик
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и название улице сделали! Противно аж!

§ Morpex
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
Morpex


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Сообщений: 16
Регистрация: 19.12.09
Отправлено: 20.07.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда откроют перекресток Набережная-Аль-Фараби, обещали 18 июля, сегодня 20-е там ещё конь не валялся, превратили всю улицу в месиво, два месяца ходим и ездим по глине. Отдел ЖКХ вообще странная контора, не дозвониться, всегда все на планёрке/акимате/объекте (нужное подчеркнуть). Через отремонтированный мост ездят китайские самосвалы с песком, куда смотрит Дорожная полиция и транспортники???
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§ Elle
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
Elle


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Сообщений: 54
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 20.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
может, решили бросить все силы на майлина?

Хотелось бы, знаете ли. Но к сожалению некоторые вялые движения на Майлина совершаются только ближе к Дощанова. На остальной территории - тишь, гладь, разрытая благодать, закрытые или лишившиеся клиентов магазины, аптеки и пр. Ни техники, ни рабочих, ни руками водящих. Не знаю, может они там и бывают но каждый день проезжая по Тауельсиздик и Аль-Фараби в разное время суток, вижу что картина не меняется - та же тишина. И так уже второй месяц. Может кто более глазастый, видел там призрачных рабочих или технику???Жителям района КТЭК бодро и утвердительно ответила - горячей воды не ждите вплоть до отопительного сезона. Всё...последний раз все лето не было воды в 90-х годах...А до отопительного сезона без горячей воды...может кто вспомнит такое, у меня не вышло. :-x
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§ karik
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
karik


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Сообщений: 25
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 20.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макдональдсу наверное коммуникации надо подводить...наверное
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§ Elle
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
Elle


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Сообщений: 54
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 20.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, кстати, если в городе объявить конкурс на самую лучшую дорогу, никогда не догадаетесь какая улица будет победителем. Темирбаева!!!! Второй год ее долбят колесЫ тысяч легковушек, общественного транспорта, груженого грузового транспорта. Непрерывный поток круглосуточно съезжается с Тауельсиздик, Дощанова, Аль-фараби. А кому ближе к Майлина нужно подъехать -
добро пожаловать через Темирбаева на Гоголя! О как делать-то могЁм!!!
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Василий Алибабаевич
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик




Отправлено: 20.07.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Elle, да плевать им по большому счету, что жители Майлина в кастрюлях воду греют и будут греть до глубокой осени. Или за свет из-за бойлеров переплачивают в разы (таких меньше) . У акима есть горячая вода? Есть. У директора фирмы-подрядчика есть? Тоже есть. Он повыигрывал тендеры, сделал из улицы военный окоп и все. Тишина. Потому что людей на все объекты не хватает. Но никто не парится вообще.
А мы как терпели этот беспредел, так и будем видимо терпеть. Сегодня Майлина, завтра Удайлина. Зато Экспо. Энергия будующего...

§ Elle
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
Elle


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Сообщений: 54
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 20.07.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Алибабаевич:
У директора фирмы-подрядчика есть? Тоже есть. Он повыигрывал тендеры, сделал из улицы военный окоп и все. Тишина. Потому что людей на все объекты не хватает. Но никто не парится вообще.

Конечно, ясное дело, что тендеры выиграны, сроки согласованы с акиматом. Да какие сроки!!! Пол улицы делать ГОД!!! И другая половина тоже будет делаться до следующего лета. Естественно что после криков акима что нужно срочно, круглосуточно осваивать средства которые не освоены, осваивают!!! да где-то в другом месте, не покладая рук и не заглушая двигателей! У фирмы подрядчика людей и техники раз-два и обчелся, но выиграно ФСЁООО что можно!!! :-( А терпеть не знаю, бабули жалуются перманентно, кто куда. Но уже все подписано и согласовано и плевать на весь район.
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Ардак
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик




Отправлено: 21.07.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противно говоришь уахаа

§ Elle
Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик
Elle


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Сообщений: 54
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 21.07.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ардак:
Противно

Ну, извини что ПРОТИВНО. Реалии таковы, друг мой.
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