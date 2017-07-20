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Василий Алибабаевич:
У директора фирмы-подрядчика есть? Тоже есть. Он повыигрывал тендеры, сделал из улицы военный окоп и все. Тишина. Потому что людей на все объекты не хватает. Но никто не парится вообще.
Конечно, ясное дело, что тендеры выиграны, сроки согласованы с акиматом. Да какие сроки!!! Пол улицы делать ГОД!!! И другая половина тоже будет делаться до следующего лета. Естественно что после криков акима что нужно срочно, круглосуточно осваивать средства которые не освоены, осваивают!!! да где-то в другом месте, не покладая рук и не заглушая двигателей! У фирмы подрядчика людей и техники раз-два и обчелся, но выиграно ФСЁООО что можно!!! А терпеть не знаю, бабули жалуются перманентно, кто куда. Но уже все подписано и согласовано и плевать на весь район.