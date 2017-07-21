Евгений Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее... #21







Отправлено: - 15:20 Статья вроде про переливание крови, а обязательной хотят сделать и вакцинацию! Про вакцинацию, говорят проводится разъяснительная работа, а в чем она заключается, что врач в поликлинике расскажет про возможные последствия если прививку не сделать, и даст тебе бумажку подписать что ты все выслушал и со всем согласен, а на обратной стороне напишешь свою фамилию и уровень образования. А в анкете этой вопросы типа, есть ли у ребенка аллергия? - откуда это знает родитель, если он к примеру, механик? А бумагу подписал, то есть врачи с себя всю ответственность сняли. Вот такая у нас медицина, не важно чем и как будут лечить, главное бумагу подпиши, и замечательно. А почему врачи рассказывают только о возможных последствиях если не сделать прививку, почему не рассказывают о побочных эффектах если ее сделать и о смертельных случаях, которых масса, но об этом умалчивается тщательно, почему разьяснения такие однобокие??? Кто даст гарантию качества вакцины? Правильных условий ее хранения? Почему перед прививкой у ребенка не берутся анализы? А только замеряется температура и врач осматривает ребенка на глазок? И какой врач - иммунолог? нет, в лучшем случае терапевт, а так ВОП. А потом вдруг что, сразу скажут это родители виноваты не доглядели за ребенком? А простите для чего мы тогда к врачам идем, если врач не может увидеть и определить состояние ребенка? Так не пойдет! С таким подходом люди и будут отказываться и не только по религиозным причинам. Задумайтесь люди, мировые фармкомпании давно уже купили наших чиновников медицины и толкают свои вакцины, для испытаний на нас с вами!!!