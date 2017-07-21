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Евгений:
А в анкете этой вопросы типа, есть ли у ребенка аллергия? - откуда это знает родитель, если он к примеру, механик?
Сдурели что-ли?
Вы не знаете проявлялась ли у вашего ребенка аллергия?
Такие вещи надо помнить.
Цитата:
Евгений:
А бумагу подписал, то есть врачи с себя всю ответственность сняли.
Какую именно ответственность они с себя сняли?
Если вы скажете что у ребенка аллергии нет, то они все равно обязаны произвести пробу на наличие аллергии к препарату перед тем как ставить укол.
Другое дело если вы скажете что аллергия на такой-то препарат есть.
Тогда они вам заменят препарат на другой, на аллергию к которому они тоже обязательно произведут пробу перед тем как ставить укол.