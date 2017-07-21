112 Re: Назарбаев отправился в краткосрочный отпуск #4





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:32 Цитата: Горожанин_kst:

Погода здесь стоит класс!Третьи сутки отдыхаем- вода, горы...какая там Турция-Египет?!

Странно, кого я там оскорблял?

Говорю просто что ни один здравомыслящий форумчанин не поверит этому, что там хорошо..

Все же там были и все знают что нет..