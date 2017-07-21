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§ NG.kz
Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать транзитом через РФ без погранконтроля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в российско-казахстанское межправительственное соглашение об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от октября 1996 года, передает РИА Новости.
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sapfirus20
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...




Отправлено: 21.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие районы относятся к приграничным?

§ drakon
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11400
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
sapfirus20:
А какие районы относятся к приграничным?

А кто - его знает?... :lol:
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§ rays
Re: Жители приграничных районов Казахстана смогут проезжать...
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 21.07.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если поезд из Костаная в Троицк будет ходить без остановок то я за.
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