Бывалый:

Пусть они там живут, пусть там возникают эти эпидемии и пусть возбудитель смертельного заболевания не гуляет и не множится свободно в среде, где будут проживать здравомыслящие граждане.

Валентин:

Но мне активность т.н. антипрививочников ни разу не близка.