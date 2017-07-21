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§ NG.kz
В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации. Считаете ли вы правильной такую постановку вопроса?
Результаты опроса

§ Victor Yang
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8848
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Но вот если взять, к примеру, ту вакцинацию от кори в 2015 в целом, там риск был очень высок.

Откуда данные?
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§ JereK
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Откуда данные?


Вот, например. Вообще есть гугл, эта тема широко освещалась.
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§ JereK
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот о чем я речь и веду: не слишком ли много берет на себя государство, если введет закон об обязательной вакцинации? Государство, где совсем недавно произошел такой казус?
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§ Victor Yang
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8848
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
если введет закон об обязательной вакцинации?

Тут я согласен. Даже не на фоне того случая, а в общем. Как-то это не совсем демократично. Да и поле для коррупции хорошее. Если, конечно, авторы статьи не перевернули смысл.
А ну вот, собственно, и источник:
Цитата:
Поэтому я думаю, что перед тем, как идти в детский сад или школу необходимо рассмотреть вопрос обязательной вакцинации детей и запрашивать у них справку об этом.

Т.е. речь об обязательной вакцинации при поступлении в ДОУ или школу. Я изначально подумал об ответственности родителей при отказе от прививок.
https://www.nur.kz/1309551-vakcinaciyu-detey-khotyat-sdelat-obyaza.html
Но, думаю, эта норма не пройдет - слишком много нюансов.

[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2017 - 18:48]
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§ JereK
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пусть они там живут, пусть там возникают эти эпидемии и пусть возбудитель смертельного заболевания не гуляет и не множится свободно в среде, где будут проживать здравомыслящие граждане.

Цитата:
Валентин:
Но мне активность т.н. антипрививочников ни разу не близка.


Меня не надо убеждать в необходимости и полезности прививок, я это понимаю и осознаю. Но я считаю безумием законодательно ограничивать выбор людей в стране, где возможны подобные случаи.
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