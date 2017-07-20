Цитата: Бывалый:

Ну а теперь объясни - в чем же выгода заменять дешевый щебень дешевым песком чтобы в итоге прийти к необходимости лить больше дорогого битума?

Если дешевый некачественный щебень и песок, с чего ты взял что халтурщики будут добавлять в такой "асфальт" дорогой и качественный битум?



Ерундой не занимайся, а посмотри цены на горячий асфальт. Самый дорогой тип А, потом Б и В.



Вот для сравнения цены на горячий асфальтобетон: который предназначен для верхнего слоя покрытия:

тип А, где больше всего щебня 50-60%, и меньше всего битума, цена 13,5 – 14,0 тыс.тенге

или вот

тип Б марки 1 (где меньше щебня чем в типе А , но больше песка и битума) – 10 тыс.тенге

тип Б-В (щебень меньшей прочности чем в тип Б марки 1, и также больше песка и битума чем в типе А) – 8,5 тыс. тенге.



Можно сравнить и по стоимости материалов на 1 тонну асфальта типа Б (50% щебня и 5% битума) и типа В (30% щебня и 7 % битума) – всё по стандартам. Битум БНД 60/90.



На 1 тонну горячего асфальта типа Б требуется 500 кг гранитного щебня (М-1000) со стоимостью 1500 руб/тонну и 50 кг дорожного битума БНД 60/90 стоимостью 11 тыс. руб за тонну,

то на тип «В» потребуется 300 кг щебня осадочных пород (М-600) ценой 900 руб/тонну.

Разница в цене составит по щебню: 750 руб- 270 руб = 480 руб экономии.



При этом дополнительно взамен щебня потребуется 200 кг речного песка, стоимость песка около 800руб/м3 или 500руб./тонна или 200 кг = 100 руб, плюс дополнительно битума 2% или 20 кг что составит дополнительно 220 руб.



При экономии щебня, с учётом типа асфальта, в 480 руб, дополнительный расход песка и битума составит 320 руб, итого – 160 руб чистой экономии, - и это при использовании качественных материалов по рыночной цене. А если для типа "В" купить песок карьерный и дешевый щебень М-400, и дешевый битум, то «экономия» будет гораздо значительнее.



Даже при 160 руб. экономии за тонну, исходя что на 1000м2 покрытия при 5 см асфальтобетонного покрытия требуется 120 тонн, то «минимальная экономия» 19 тыс. руб. А 1000м2 это 143 метра двухполосной дороги IV категории. На километр дороги (7000м2) соответственно выйдет 134,4 тыс. рублей "экономии".



[Исправлено: ГИП, 21.07.2017 - 16:42]