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Куратор темы: Валентин
* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Они есть, выбирай на вкус и кошелёк.


Да? Это новость. Ну и где же они в Костанае? Полноценные школы, а не что-то типа детского сада для начальных классов?
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
напоминаю про то, что в Костанайской, "русской", области половина выпускников сдавала тесты ЕНТ на казахском.

Нуууу. Про ошибку выжившего помнишь? И разве у нас есть 50% школ с казахским языком обучения?
Цитата:
Валентин:
Ты три раза повторил что она русская, и поэтому его отдали в русскоязычный класс :)

Не, Валентин. Он про разных людей говорил. Племянница уже заканчивает, а племянник только пошел. Или наоборот (блин, как 112-го то напоминает :lol: ). И где-то там он описАлся.

Цитата:
Валентин:
А я тебе ещё раз повторю.
Как в любом естественном процессе, есть фаза роста, потом отскок и стабилизация на каком-то уровне.
Не будет в обозримом будущем 90-95-100% обучающихся на казахском языке, без административных мер.

Тут я полностью соглашусь.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да? Это новость. Ну и где же они в Костанае? Полноценные школы, а не что-то типа детского сада для начальных классов?


В Кустанае их нет, разве что могу вспомнить детище КСТУ, не будь к ночи помянуто.
У нас здесь денег/спроса у населения нет, плюс есть ещё достаточно сильные школы.
А так погугли, в Алма-Ате и Астане их как у дурака махорки, на любой вкус и цвет.
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Страница 34 из 34«1...323334
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