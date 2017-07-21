Цитата: Бывалый:

напоминаю про то, что в Костанайской, "русской", области половина выпускников сдавала тесты ЕНТ на казахском.

Нуууу. Про ошибку выжившего помнишь? И разве у нас есть 50% школ с казахским языком обучения?

Цитата: Валентин:

Ты три раза повторил что она русская, и поэтому его отдали в русскоязычный класс :)

Не, Валентин. Он про разных людей говорил. Племянница уже заканчивает, а племянник только пошел. Или наоборот (блин, как 112-го то напоминает ). И где-то там он описАлся.



Цитата: Валентин:

А я тебе ещё раз повторю.

Как в любом естественном процессе, есть фаза роста, потом отскок и стабилизация на каком-то уровне.

Не будет в обозримом будущем 90-95-100% обучающихся на казахском языке, без административных мер.

Тут я полностью соглашусь.