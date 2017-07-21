Цитата: Бывалый:

Он просто пишет правдивые вещи, которые тебе не по нраву.

Неприятно их тебе конечно же читать, но что поделаешь - такова правда.



Я просто пишу правдивые вещи, которые тебе не по нраву.

Неприятно их тебе конечно же читать, но что поделаешь - такова правда.



Цитата: Бывалый:

Что значит "дисквалификация" если ты сам опирался на результаты 2015 года в одной из своих веток?

Кто кого дисквалифицировал?

С чего ты взял что PISA не сама отбирала кого тестировать?

А если ей можно подсунуть нужных учеников, то где гарантия что то же самое не сделали другие страны?





Я опирался на результаты 2009 и 2012. Посмотрев на них, наши деятели от Минобраза решили в 2015-м половину участников взять из школ им. Назарбаева, видимо очень хотелось получить результаты получше.

А регламент PISA требует равномерного представления участников по стране, включая сельские и городские школы, пропорционально языку обучения. Элитные школы участия там не принимают, т.к. измеряется общее качество образования.

В итоге результаты дисквалифицированы.



Цитата: Бывалый:

Тогда какое вообще может быть доверие результатам PISA?



Действительно - кто они вообще такие, эти PISA.

Надо смотреть в результаты ЕНТ и верить, что всё налаживается.



Цитата: Бывалый:

Это естественный процесс, как бы ни не хотелось тебе в это верить.

А насчет безуспешности - цыплят по осени считают.

Еще раз напомню про рост доли обучающихся на казахском языке и то, что даже в Костанайской, "русской", области уже половина сдают тесты ЕНТ на казахском...



А я тебе ещё раз повторю.

Как в любом естественном процессе, есть фаза роста, потом отскок и стабилизация на каком-то уровне.

Не будет в обозримом будущем 90-95-100% обучающихся на казахском языке, без административных мер.



Цитата: Бывалый:

Ну это и есть "валят".

Молодые учителя русскоязычных школ увольняются и переезжают в РФ, зачастую по госпрограмме в какой-нить медвежий угол, из которого после получения гр-ва начинают потихоньку выбираться поближе к областным центрам.



А ты радостно этому процессу аплодируешь, что ли?

Плакать надо, как бы.