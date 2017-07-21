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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11397
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
И поэтому написал завещание, да?

Чем раньше напишешь Завещание,
тем дольше - проживёшь... :lol:
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111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.07.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так, проснулся(лась), правильно попил(а) кофе,
наругал(а) 112... три раза..
день начался удачно.

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3586
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чем раньше напишешь Завещание,
тем дольше - проживёшь... :lol:

-интересно, кому он завещал свою дачу и урожай картошки.....
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сегодняшней отдаю это и Геленгваген..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасный вид отсюда отходит семье, воспитавшей меня..



И да, только человек с таким характером как у меня, смог превратиться из Бомжа и вытащить себя буквально из болота за волосы, поднявшись немного выше чем был..
Да уш..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.07.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати сегодняшней отдаю это и Геленгваген

Цитата:
112:
вытащить себя буквально из болота за волосы,

Как же подходит бахвалистый образ вашему типажу
:lol: :lol: :lol:
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.07.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
интересно, кому он завещал свою дачу и урожай картошки.....

Конечно же рабам. Дача - это не для утонченных натур. Гелю то ,можно было отдать и одной из жен.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
интересно, кому он завещал свою дачу и урожай картошки.....

Дача записана на братане по матери..
Две дачи, одну свою он бросил, жалко, там баня, и в этом году бичи там жили..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
к же подходит бахвалистый образ вашему типажу

Ну это это жеш Я на фото..
ЖЫть в реале тоже нужно уметь..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.07.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну это это жеш Я на фото..


а я думал это футбольный мячик.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капуста..
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§ Bekotium
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Bekotium


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 21.07.17
Отправлено: 21.07.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что вы дарите на своим половинкам на годовщину свадьбы? Вроде как золотых цепочек уже достаточно подарил, что они ещё любят, сережки и кулончики?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контролирую сбор Урожая..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверяю тщательно ли промывают мою продукцию, овощевода Магната..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 16:54
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 247 из 248«1...245246247248»
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