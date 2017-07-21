Доктор СИЗО Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических... #6





(Пользователи) Сообщений: 3586

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:11 Цитата: SS:

И на старуху бывает проруха. Делали по-тихому келиш-мелиш,и всё было paletti.Нет же,гордыня взыграла!

Гут,в России есть аэродром. Выживут!

И на старуху бывает проруха. Делали по-тихому келиш-мелиш,и всё было paletti.Нет же,гордыня взыграла!Гут,в России есть аэродром. Выживут!

-да не умиляйтесь вы.... справедливость восторжествовала.... как же... просто попали на крючок на самом высоком уровне.... есть понимание с обоих сторон, что республиканский бюджет после ЭКСПО нужно пополнять.... суммы штрафов, огромные, на первый взгляд.... но когда уляжется шумиха, простой народ вернет через аптеки все до последнего тыина.... по 500 теньге накрутят....никто даже и не заметит....