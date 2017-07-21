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≡ ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических компаний, признано виновными в создании незаконной монополии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических компаний, признано виновными в создании незаконной монополии
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28976
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме "Стофарма", оштрафованы "Медсервис плюс"и "Ромат". Общая сумма штрафных санкций (административный штраф и монопольный доход) по трём компаниям составила порядка 500 млн тенге.
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гость
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот для чего и избирался в парламент.
господин к.

SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для справки: компания «Стофарм» занимается розничной и оптовой реализацией лекарственных медикаментов, имеет 18 филиалов в стране, головной офис находится в Костанае
ОБА-на! Попал Вова. Походу,начало конца. Зря он Ваню засылал в мажилис-парламент.

SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
вот для чего и избирался в парламент.
господин к.

И на старуху бывает проруха. Делали по-тихому келиш-мелиш,и всё было paletti.Нет же,гордыня взыграла!
Гут,в России есть аэродром. Выживут! :lol:

-
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
вот для чего и избирался в парламент. господин к.

а разве стофарм еще ему принадлежит?

гость
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по моему эта контора ему уже давно не принадлежит 8-)

* Доктор СИЗО
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3586
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
SS:
И на старуху бывает проруха. Делали по-тихому келиш-мелиш,и всё было paletti.Нет же,гордыня взыграла!
Гут,в России есть аэродром. Выживут! :lol:

-да не умиляйтесь вы.... справедливость восторжествовала.... как же... просто попали на крючок на самом высоком уровне.... есть понимание с обоих сторон, что республиканский бюджет после ЭКСПО нужно пополнять.... суммы штрафов, огромные, на первый взгляд.... но когда уляжется шумиха, простой народ вернет через аптеки все до последнего тыина.... по 500 теньге накрутят....никто даже и не заметит....
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Алибек
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
SS:
И на старуху бывает проруха. Делали по-тихому келиш-мелиш,и всё было paletti.Нет же,гордыня взыграла!
Гут,в России есть аэродром. Выживут

ключевое слово главы государства было, разобраться с ними, так что их вернут суда вместе с аэродромом в России, и все заберут до копеечки, а Россия нам поможет в этом.

Алибек
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при чем вернут да же то, что собирались украсть, если захотят жить на свободе.

§ drakon
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11397
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
по 500 теньге накрутят....никто даже и не заметит...

А Марик? Видел сколько анализов у него?
Да всяких обследований? Меня бы Медстраховка-
уже отравила бы... :lol: :-o
Профайл

Ирина
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже не их фирма Вовы и Вани

Алибек
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
то уже не их фирма Вовы и Вани

раз их назначили виновными, они и вернут все, ну не повезло им, оказались не в нужное время, в ненужном месте, теперь для них и их родственников началась другая жизнь, вот наверное правоохранители радуются, такую дичь завалили.

* Доктор СИЗО
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3586
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А Марик? Видел сколько анализов у него?
Да всяких обследований? Меня бы Медстраховка-
уже отравила бы... :lol:

-половина лекарств он покупает по гуглу.... а вторую половину лекарств покупает по рецептам, которые выписывают врачи.... что бы хоть как то подлечить бедолагу от результатов самолечения)))))
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SS
Re: ТОО "Стофарм", в числе других фармацевтических...




Отправлено: 21.07.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
при чем вернут да же то, что собирались украсть, если захотят жить на свободе.

А вот этого им инкриминировать нельзя будет! Красть они ,ничего не крали. Всё заработали по чесноку. Согласно (не ими установленными) правилам игры в бизнесс, по Казахстански.
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