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≡ Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее мать отказалась от традиционного лечения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее мать отказалась от традиционного лечения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28976
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькая Виктория Сусаева, мать которой по религиозным причинам не давала разрешения на переливание крови, скончалась, сообщила Ассоциация центров исследования религии. По информации ассоциации, о смерти четырехлетней Виктории стало известно 16 июля. Весной девочке поставили диагноз — злокачественная опухоль печени, сообщает газета "Литер".
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§ amduscias
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.07.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А никто тут ещё одной детали не заметил? Не в традиции Свидетелей кремировать умерших. Чего это мамаша вдруг девочку сожгла? Чтобы нельзя было ни одну экспертизу провести? Кто хочет, своих покойников хоть из Австралии доставляет. Что-то тут мутно. Пусть теперь докажет что это именно прах ее дочери. Всё очень подозрительно. Мамашку в любом случае в тюрьму! А секту эту поганую запретить!
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* Victor Yang
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Не в традиции Свидетелей кремировать умерших.

Я тоже на это обратил внимание.
Цитата:
amduscias:
Чего это мамаша вдруг девочку сожгла? Чтобы нельзя было ни одну экспертизу провести? Кто хочет, своих покойников хоть из Австралии доставляет.

Перевозка тела, всё-таки? сопряжена с некоторыми трудностями и финансовыми затратами. А деньги, скорее всего, последние, были потрачены на целителя.
Цитата:
amduscias:
Пусть теперь докажет что это именно прах ее дочери.

Документ, скорее всего, имеется.
А девочку и правда жаль. Что из-за такой мамаши жизнь рано прервалась.

[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2017 - 14:11]
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§ Алиса
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...
Алиса


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Сообщений: 3396
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 21.07.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виталий:
Их(свидетелей) разве не запретили?

такое впечатление складывается: может быть кому-то там наверху так необходимо существование данной организации? Ведь они немало собирают денюжек. не факт что отстегивают и кому-то. А если так, то зачем кормушку закрывать.
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Лето
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мать наказать, однозначно, бедный ребенок столько страданий , нужно немедленно запретить Иеговых так как сделали в России они ведь не видят реальной жизни возле себя, я считаю это убийство умышленное. Кровь нельзя переливать, к врачам нельзя ходить, день рожденья не отмечают, в церковь нельзя, земля умрет а они останутся, ЗАПРЕТИТЬ , они убивают детей....

пэтриот
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если запрещать ,,Свидетелей Иеговы,, , то тогда запрещать все религии . До кучи - все равно мозг выносят все ! В чем я согласен с атеистами ,,религия- опиум для народа ,, !

Она
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отец виноват надо было лишить такую мамашу прав, бить тревогу, лечить ребенка и не подпускать мать к дочери. Живу возле их логова , собрания почти каждый день, детей приносят туда новорожденных и приходят с подростками. Они губят их жизни и судьбы, а в итоге убивают. Почему их не запретят . Здесь есть роль денег, машины туда приезжают не простые, крузаки последней модели, лексусы и т.д.

Евгений
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья вроде про переливание крови, а обязательной хотят сделать и вакцинацию! Про вакцинацию, говорят проводится разъяснительная работа, а в чем она заключается, что врач в поликлинике расскажет про возможные последствия если прививку не сделать, и даст тебе бумажку подписать что ты все выслушал и со всем согласен, а на обратной стороне напишешь свою фамилию и уровень образования. А в анкете этой вопросы типа, есть ли у ребенка аллергия? - откуда это знает родитель, если он к примеру, механик? А бумагу подписал, то есть врачи с себя всю ответственность сняли. Вот такая у нас медицина, не важно чем и как будут лечить, главное бумагу подпиши, и замечательно. А почему врачи рассказывают только о возможных последствиях если не сделать прививку, почему не рассказывают о побочных эффектах если ее сделать и о смертельных случаях, которых масса, но об этом умалчивается тщательно, почему разьяснения такие однобокие??? Кто даст гарантию качества вакцины? Правильных условий ее хранения? Почему перед прививкой у ребенка не берутся анализы? А только замеряется температура и врач осматривает ребенка на глазок? И какой врач - иммунолог? нет, в лучшем случае терапевт, а так ВОП. А потом вдруг что, сразу скажут это родители виноваты не доглядели за ребенком? А простите для чего мы тогда к врачам идем, если врач не может увидеть и определить состояние ребенка? Так не пойдет! С таким подходом люди и будут отказываться и не только по религиозным причинам. Задумайтесь люди, мировые фармкомпании давно уже купили наших чиновников медицины и толкают свои вакцины, для испытаний на нас с вами!!!

Бывалый
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Евгений:
А в анкете этой вопросы типа, есть ли у ребенка аллергия? - откуда это знает родитель, если он к примеру, механик?

Сдурели что-ли?
Вы не знаете проявлялась ли у вашего ребенка аллергия?
Такие вещи надо помнить.
Цитата:
Евгений:
А бумагу подписал, то есть врачи с себя всю ответственность сняли.

Какую именно ответственность они с себя сняли?
Если вы скажете что у ребенка аллергии нет, то они все равно обязаны произвести пробу на наличие аллергии к препарату перед тем как ставить укол.
Другое дело если вы скажете что аллергия на такой-то препарат есть.
Тогда они вам заменят препарат на другой, на аллергию к которому они тоже обязательно произведут пробу перед тем как ставить укол.

* Elle
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 21.07.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если вы скажете что у ребенка аллергии нет, то они все равно обязаны произвести пробу на наличие аллергии к препарату перед тем как ставить укол.


Да сами вы сдурели. У вас какое образование, для начала? Вы где прививки вообще своему ребенку ставите что у вас сначала ПРОБУ делают??? Ну ка кто-то еще подтвердите эту правильную версию поведения врача или медсестры собирающейся сделать прививку!!! Спросили про аллергию - все. Бумажку дали, родитель заполнил. Бумажку медсестра забрала. Послушали, горло глянули. Отправили на прививку. А если детский сад или школа, то бумажку могут забрать с разрешением, а сделать прививку недели через две. Потому что вакцины не хватило или еще какая фигня. И что-то не видела ни разу "меню" из предлагаемых препаратов на выбор. Чтобы сделать одну прививку ходили 3 раза в поликлинику, даже по телефону не могут сказать что вакцины нет и понятия не имеют будет ли, и когда. Вы в Астане что ли там где-то сидите на дцатом этаже и не спускаетесь? В руководящих коридорах заплутали? Только директивы рассылаете по регионам ? Нам, неблагодарным и необразованным?
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