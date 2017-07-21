|Цитата:
Бывалый:
Он просто пишет правдивые вещи, которые тебе не по нраву.
Неприятно их тебе конечно же читать, но что поделаешь - такова правда.
Я просто пишу правдивые вещи, которые тебе не по нраву.
Неприятно их тебе конечно же читать, но что поделаешь - такова правда.
Цитата:
Бывалый:
Что значит "дисквалификация" если ты сам опирался на результаты 2015 года в одной из своих веток?
Кто кого дисквалифицировал?
С чего ты взял что PISA не сама отбирала кого тестировать?
А если ей можно подсунуть нужных учеников, то где гарантия что то же самое не сделали другие страны?
Я опирался на результаты 2009 и 2012. Посмотрев на них, наши деятели от Минобраза решили в 2015-м половину участников взять из школ им. Назарбаева, видимо очень хотелось получить результаты получше.
А регламент PISA требует равномерного представления участников по стране, включая сельские и городские школы, пропорционально языку обучения. Элитные школы участия там не принимают, т.к. измеряется общее качество образования.
В итоге результаты дисквалифицированы.
Цитата:
Бывалый:
Тогда какое вообще может быть доверие результатам PISA?
Действительно - кто они вообще такие, эти PISA.
Надо смотреть в результаты ЕНТ и верить, что всё налаживается.
Цитата:
Бывалый:
Это естественный процесс, как бы ни не хотелось тебе в это верить.
А насчет безуспешности - цыплят по осени считают.
Еще раз напомню про рост доли обучающихся на казахском языке и то, что даже в Костанайской, "русской", области уже половина сдают тесты ЕНТ на казахском...
А я тебе ещё раз повторю.
Как в любом естественном процессе, есть фаза роста, потом отскок и стабилизация на каком-то уровне.
Не будет в обозримом будущем 90-95-100% обучающихся на казахском языке, без административных мер.
Цитата:
Бывалый:
Ну это и есть "валят".
Молодые учителя русскоязычных школ увольняются и переезжают в РФ, зачастую по госпрограмме в какой-нить медвежий угол, из которого после получения гр-ва начинают потихоньку выбираться поближе к областным центрам.
А ты радостно этому процессу аплодируешь, что ли?
Плакать надо, как бы.