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Страница 33 из 34«1...31323334»
Куратор темы: Валентин
* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это просто своего рода ответ тем, кто вопит о том, что в казахскоязычных школах настолько низок уровень преподавания, что они выпускают сплошняком неконкурентоспособных учеников.

Очень своеобразный ответ. Вместо "тоже обучаются" или статистики, что вот из казакскоязычных обучаются - столько учеников в дальнем зарубежье, из русскоязычных - столько, он говорит что выпускники русских школ ограничены в обучении Москвой.
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Передёргивает и натягивает практически во всём

Нет.
Он просто пишет правдивые вещи, которые тебе не по нраву.
Неприятно их тебе конечно же читать, но что поделаешь - такова правда.
Цитата:
Валентин:
в 2015-м в половину участников тестирования запихнули именно их, чтобы показать результаты, в итоге дисквалификация

Что значит "дисквалификация" если ты сам опирался на результаты 2015 года в одной из своих веток?
Кто кого дисквалифицировал?
С чего ты взял что PISA не сама отбирала кого тестировать?
А если ей можно подсунуть нужных учеников, то где гарантия что то же самое не сделали другие страны?
Тогда какое вообще может быть доверие результатам PISA?
Цитата:
Валентин:
Русскоязычное пространство в Казахстане намеренно (намеренно) отделяют и пытаются (пытаются) маргинализовать. Безуспешно.

Это естественный процесс, как бы ни не хотелось тебе в это верить.
А насчет безуспешности - цыплят по осени считают.
Еще раз напомню про рост доли обучающихся на казахском языке и то, что даже в Костанайской, "русской", области уже половина сдают тесты ЕНТ на казахском...
Цитата:
Валентин:
А те кто их должен был бы заменить, смотрят вокруг и уезжают кто куда.

Ну это и есть "валят".
Молодые учителя русскоязычных школ увольняются и переезжают в РФ, зачастую по госпрограмме в какой-нить медвежий угол, из которого после получения гр-ва начинают потихоньку выбираться поближе к областным центрам.

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А как там твоя племянница, кстати? Как его родители, не волнует их его (племянницы) будущее в данном аспекте?
Ведёшь ли ты с ними воспитательную работу, агитируешь за наше общее будущее, не советуешь ли перевести племянницу в современную казахскоязычную школу?

Я тебе уже отвечал.
Ты, как тутошний модератор, ответ читал.
Но пометил его как удаленный потому что тебе стыдно его показывать всем т.к. он не нравится тебе.
Повторять не буду.
Перечитай старый ответ.
Можешь даже и этот коммент - тоже удалить ))))
Цитата:
Валентин:
А мне вот лично нет, недостаточно.

Ну это лично твоя проблема.
Тебе самому ее и решать.

* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем спор, парни? Сколько раз менялась программа обучения даже за последние 11-12 лет? Сколько раз менялись учебники? Какие по качеству это учебники? Кто приходит в школу на замену старому поколению (и в русскоязычных, и в казахскоязычных школах)? Вы всерьез считаете, что здесь стоит отдавать ребенка в школу (с любым языком обучения)? :lol:
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Система образования, как и все остальное в этой стране, давно стало инструментом для распила, наживы и простого казнокрадства. И качество соответствующее.
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там не про падение уровня, там про падение количества - это разные вещи.

Вспоминаем ситуацию в сельских школах, где полтора имеющихся в наличии учителя начинают преподавать предметы от труда до химии с математикой и истории с биологией.
При этом директор параллельно судорожно ищет хоть кого-нибудь, кто будет преподавать еще три-четыре предмета.
Уровень при этом зашкаливает, да. ))))
Цитата:
Victor Yang:
Хотя на севере и востоке (да и в центре, кроме Астаны) такой проблемы не наблюдается.

Ну это пока не наблюдается.
напоминаю про то, что в Костанайской, "русской", области половина выпускников сдавала тесты ЕНТ на казахском.
Лет 10 назад такое даже в страшном сне ни одному русскоязычному не снилось.

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
он говорит что выпускники русских школ ограничены в обучении Москвой.

Это он загнул, да.
Но сути это не меняет: выпускники школ с казахским языком обучения вполне себе успешно учатся в высших учебных заведениях дальнего зарубежья.
И это факт.
Причем достаточно распространенный.
В Казахстане достаточно много людей, которые, хотя и дома зачастую говорят на русском языке - детей обучают в школах с казахским языком обучения, параллельно ребенок учит английский (реже - китайский/корейский) и затем уезжает учиться за бугор.
Понятное дело что в Костанае таких мало (хотя лично из моего окружения сын крестницы моей матери после окончания 16 школы уехал учиться в Китай и сейчас они с отцом имеют текстильный бизнес с сильными завязками на Китай), но в Алматы/Астане таких полным-полно.

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вы всерьез считаете, что здесь стоит отдавать ребенка в школу (с любым языком обучения)?

Твои предложения?

* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он просто пишет правдивые вещи, которые тебе не по нраву.
Неприятно их тебе конечно же читать, но что поделаешь - такова правда.


Я просто пишу правдивые вещи, которые тебе не по нраву.
Неприятно их тебе конечно же читать, но что поделаешь - такова правда.

Цитата:
Бывалый:
Что значит "дисквалификация" если ты сам опирался на результаты 2015 года в одной из своих веток?
Кто кого дисквалифицировал?
С чего ты взял что PISA не сама отбирала кого тестировать?
А если ей можно подсунуть нужных учеников, то где гарантия что то же самое не сделали другие страны?


Я опирался на результаты 2009 и 2012. Посмотрев на них, наши деятели от Минобраза решили в 2015-м половину участников взять из школ им. Назарбаева, видимо очень хотелось получить результаты получше.
А регламент PISA требует равномерного представления участников по стране, включая сельские и городские школы, пропорционально языку обучения. Элитные школы участия там не принимают, т.к. измеряется общее качество образования.
В итоге результаты дисквалифицированы.

Цитата:
Бывалый:
Тогда какое вообще может быть доверие результатам PISA?


Действительно - кто они вообще такие, эти PISA.
Надо смотреть в результаты ЕНТ и верить, что всё налаживается.

Цитата:
Бывалый:
Это естественный процесс, как бы ни не хотелось тебе в это верить.
А насчет безуспешности - цыплят по осени считают.
Еще раз напомню про рост доли обучающихся на казахском языке и то, что даже в Костанайской, "русской", области уже половина сдают тесты ЕНТ на казахском...


А я тебе ещё раз повторю.
Как в любом естественном процессе, есть фаза роста, потом отскок и стабилизация на каком-то уровне.
Не будет в обозримом будущем 90-95-100% обучающихся на казахском языке, без административных мер.

Цитата:
Бывалый:
Ну это и есть "валят".
Молодые учителя русскоязычных школ увольняются и переезжают в РФ, зачастую по госпрограмме в какой-нить медвежий угол, из которого после получения гр-ва начинают потихоньку выбираться поближе к областным центрам.


А ты радостно этому процессу аплодируешь, что ли?
Плакать надо, как бы.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
Валентин:
А как там твоя племянница, кстати? Как его родители, не волнует их его (племянницы) будущее в данном аспекте?
Ведёшь ли ты с ними воспитательную работу, агитируешь за наше общее будущее, не советуешь ли перевести племянницу в современную казахскоязычную школу?

Я тебе уже отвечал.


Неправда.
Ты три раза повторил что она русская, и поэтому его отдали в русскоязычный класс :)
На остальные вопросы ответить затруднился.

Цитата:
Бывалый:
Цитата:
Валентин:
А мне вот лично нет, недостаточно.

Ну это лично твоя проблема.
Тебе самому ее и решать.


То есть, ты считаешь нормальным сказать "уровень преподавания в казахскоязычных классах/школах растёт и уже превысил уровень в русских классах/школах", и если кто-то просит подтверждений - это его проблема их найти.

Прекрасно, просто прекрасно.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вы всерьез считаете, что здесь стоит отдавать ребенка в школу (с любым языком обучения)?


А какой есть выбор у большинства присутствующих?
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А какой есть выбор у большинства присутствующих?


Ну у большинства спорщиков, тут отписавшихся, выбор есть. Разве у тебя его нет? А у йенга? Даже у Бывалого он есть, полагаю.

Цитата:
Бывалый:
Твои предложения?


Полагаю, любые предложения покинуть эту страну тебя не устроят? Чтож, почему бы законодательно не разрешить создание частных (читай - платных) школ со своей программой обучения, учебниками, которые школа сочтет достойными и т.д.? Со временем рынок расставит все по местам.

[Исправлено: JereK, 21.07.2017 - 16:46]
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вспоминаем ситуацию в сельских школах, где полтора имеющихся в наличии учителя начинают преподавать предметы от труда до химии с математикой и истории с биологией.


Я правильно понимаю, эта проблему общая для всех сельских школ, верно?

Цитата:
Бывалый:
напоминаю про то, что в Костанайской, "русской", области половина выпускников сдавала тесты ЕНТ на казахском.
Лет 10 назад такое даже в страшном сне ни одному русскоязычному не снилось.


Напоминаю, что в ЕНТ приняли участие аж целых 55% выпускников.
Из них половина сдавала ЕНТ на казахском языке.
Интересно, есть ли здесь причинно-следственная связь?!
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это он загнул, да.
Но сути это не меняет:


Вот это я понимаю.
Автор обсуждаемой заметки пишет: "выпускники русскоязычных школ смогут поступить только в Москву, а казахскоязычных школ - хоть куда!"
А ты такой: ну это он конечно соврал, НО В ГЛАВНОМ-ТО ОН ПРАВ.

Смеялся в голос :)
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну у большинства спорщиков, тут отписавшихся, выбор есть. Разве у тебя его нет? А у йенга? Даже у Бывалого он есть, полагаю.


Обсуждать публично подобное лично я (лично я) не готов, извините.

Цитата:
JereK:
Чтож, почему бы законодательно не разрешить создание частных (читай - платных) школ со своей программой обучения, учебниками, которые школа сочтет достойными и т.д.? Со временем рынок расставит все по местам.


Они есть, выбирай на вкус и кошелёк.
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