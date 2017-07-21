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§ NG.kz
В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации. Считаете ли вы правильной такую постановку вопроса?
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§ JereK
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации


Вы, сперва, доверие к себе поднимите на должный уровень.. Тогда и обязывать никого не придется. :-x
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Бывалый
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....




Отправлено: 21.07.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Тогда и обязывать никого не придется.

Дебилов хватало во все времена и при любых уровнях доверия.

§ JereK
Re: В Казахстане обсуждается введение обязательной вакцинации....
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Дебилов хватало во все времена и при любых уровнях доверия.


Продолжайте разрушать образование и строить мечети. Конечно же, это сократит количество дебилов в десятки раз. :lol:
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