Петросян Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -... #53







Отправлено: - 12:18 У вас устаревшие данные Адам. ПСД на трубу из Костанайской области до Астаны давно утвержден и пылится на полке. Это врезка к газопроводу Бухара-Урал. Его не будут строить. Видно по снятю зависимости от российского газа. Сейчас разрабатывают другой путь. Более дорогой и длинный. Через центр РК . Врезка в путепровод Бейнеу-Шымкент. Тогда стоимость газа будет 61 тенге за куб. 61 тенге по всему Казахстану. Но это пока сейчас так считают.