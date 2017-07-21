/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее мать отказалась от традиционного лечения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее мать отказалась от традиционного лечения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькая Виктория Сусаева, мать которой по религиозным причинам не давала разрешения на переливание крови, скончалась, сообщила Ассоциация центров исследования религии. По информации ассоциации, о смерти четырехлетней Виктории стало известно 16 июля. Весной девочке поставили диагноз — злокачественная опухоль печени, сообщает газета "Литер".
Читать новость

гость
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне вот совсем не понятно, почему у еговых разрешение спрашивают, а у парня органы изъяли без всякого разрешения и согласия, как это можно объяснить?

§ 74
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.07.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деятельность «Свидетелей Иеговы» в России запрещена, а сама организация признана экстремистской. Такое решение вынес в четверг Верховный суд. Все 395 региональных отделений организации будут ликвидированы, а их имущество обращено в пользу государства. Сами руководители «Свидетелей Иеговы» в России назвали произошедшее «ударом для верующих разных вероисповеданий и для имиджа России на мировой арене».Верховный суд России признал международную религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и ликвидировал ее. Также постановлением деятельность «Свидетелей» была запрещена на всей территории России.

В своем решении от 20 апреля 2017 года суд предписал немедленно ликвидировать все 395 местных отделений «Свидетелей» в регионах страны.

Имущество организации постановлением суда обращено в доход государства. Сегодня судья Юрий Иваненко огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда и уже готовят заявление, которое должно быть рассмотрено в течение месяца. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение. Также «Свидетели» назвали 20 апреля «черным днем для основополагающих свобод человека в России».

«В исторической перспективе это решение может привести к самым печальным последствиям как для верующих разных вероисповеданий, так и для имиджа России на мировой арене», — говорится в заявлении организации.

Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае — через 30 суток, сообщает ТАСС.

Решение о ликвидации организации было принято на основе иска Мниистерства юстиции России. В своем заявлении ведомство обращало внимание на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Минюст просил признать организацию и все ее отделения экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество. Месяц назад Минюст попросил признать экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России».

«В суд поступил административный иск Минюста России о признании экстремистской организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и запрете ее деятельности на территории России», — заявлял тогда представитель суда.

Спустя неделю сам Минюст внес «Свидетелей» в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена из-за их экстремистской деятельности.

В связи с этим председатель руководящего комитета «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» Василий Калин заявил, что Минюст «вознамерился закрыть и объявить преступной целую религию», а также назвал нынешние судебные разбирательства самым тяжелым временем в жизни 175 тыс. последователей их церкви.

На одном из этапов судебного противостояния «Свидетели» подали в Верховный суд России иск к Минюсту, в котором признали себя жертвами политических репрессий, однако в рассмотрении этого заявления им было отказано.
В начале апреля 2017 года эксперты ООН по правам человека выразили «чрезвычайную» обеспокоенность предложением властей России в судебном порядке запретить деятельность «Свидетелей».

«Этот судебный иск представляет угрозу не только для «Свидетелей Иеговы», но и для свободы личности в целом в Российской Федерации. Подобное использование законодательства о борьбе с экстремизмом как предлог для ограничения свободы мнений и религиозных убеждений совершенно неприемлемо и даже опасно. Такой подход сулит «темное будущее» для религиозной свободы в России», — говорилось в коммюнике ООН.«Свидетели Иеговы» не первая религиозная организация, законность деятельности которой оспаривает Минюст. 23 ноября 2015 года Мосгорсуд рассмотрел иск данного министерства о ликвидации «Саентологической церкви Москвы» и признал организацию не соответствующей федеральному законодательству. Саентологам дали полгода на закрытие. Последователи церкви пытались обжаловать приговор в Верховном суде, однако тот подтвердил решение Мосгорсуда.

История «Свидетелей Иеговы» началась с кружка «Исследователей Библии», основанного в 1870 году Чарльзом Тейзом Расселлом в США. Вскоре в качестве юридического лица для обеспечения издательской деятельности «Исследователей Библии» в 1884 году в Пенсильвании было основано «Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов». С 2016 года президентом «Общества Сторожевой Башни» стал Роберт Сиранко.

https://www.gazeta.ru/social/2017/04/20/10636739.shtml#page2
Профайл

Виталий
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их(свидетелей) разве не запретили?

Бывалый
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
мне вот совсем не понятно, почему у еговых разрешение спрашивают, а у парня органы изъяли без всякого разрешения и согласия, как это можно объяснить?

Мертвые ответа не дают.
Чего ты у них спрашивать-то собрался?

Бывалый
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, кстати - а еще не следует делать своим детям прививки от смертельных болезней.
Вне зависимости от религиозной принадлежности.
Ога.

Бывалый
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
А то не дай бог вдруг осложнение от прививки - температурка подымется на 3-5 дней у ребенка, ай-яй-яй... пусть лучше ребенок умрет когда не дай бог подхватит заразу, да.

Бывалый
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот почему-то родителей ни капельки не жалко.
Девочку жалко.
Не повезло ей с родителями-долбо....ми.

§ Victor Yang
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А то не дай бог вдруг осложнение от прививки

Как я понял, - тут многое зависит от врача, который будет определять состояние ребенка и от родителей, конечно, которые должны непосредственно перед прививкой привести его к врачу. И если забить на состояние ребенка перед прививкой - всё может быть
гораздо сложнее, чем температура.
Профайл

§ JereK
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И если забить на состояние ребенка перед прививкой - всё может быть гораздо сложнее, чем температура.


Тут много факторов, начиная от состояния ребенка перед прививкой и заканчивая качеством вакцины, условиями ее хранения и т. д. Каждый, конечно, сам волен решать, под свою ответственность, делать ребенку вакцинацию или нет. Примеров тяжких последствий - море, как и отсутствия таковых.
Профайл

Николай
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таким диагнозом девочка все равно бы умерла, как бы ее не лечили. А СИ здесь приплели ради пропаганды.

гость
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мертвые ответа не дают.
Чего ты у них спрашивать-то собрался?

Да не надо передергивать и тыкать в том числе, у мертвого родственники остались

Бывалый
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И если забить на состояние ребенка перед прививкой - всё может быть гораздо сложнее, чем температура.

Ну так это широко известная аксиома, как бы...
И, да - оно не то чтобы сильно сложнее, просто перенесет прививку ребенок тяжелее потому что организм ослаблен.
Но это уже, я бы сказал, побочный эффект, а не осложнение.
Осложнение - это стойкое последствие, и необходимо четко отграничивать осложнения от побочных эффектов и не путать одно с другим.
Так-то если начинаешь пить или (реже) колоть антибиотики, то ЖКТ расстраивается, но это же не означает что из-за этого побочного эффекта теперь наплевать на все и помирать с музыкой, пытаясь лечить пневмонию травками-чаёчками...

кустанаец
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора и в Казахстане эту секту запретить Разрешить только тогда когда приведут свидетеля живого , что ему Господь сказал , что его имя Игово. Людям мозг загаживают , так же как радикалы Ислама

Справедливый
Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее...




Отправлено: 21.07.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришел как то ко мне домой свидетель, и начал говорить что надо всем помогать и дела добрые творить. И я ему дал пакет с мусором, что бы вынес, так сказать дело доброе сделать, а он обиделся и ушел. Короче я его не понял.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 2
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх