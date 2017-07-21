74 Re: Четырехлетняя девочка из Костаная умерла после того, как ее... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4111

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:36 Деятельность «Свидетелей Иеговы» в России запрещена, а сама организация признана экстремистской. Такое решение вынес в четверг Верховный суд. Все 395 региональных отделений организации будут ликвидированы, а их имущество обращено в пользу государства. Сами руководители «Свидетелей Иеговы» в России назвали произошедшее «ударом для верующих разных вероисповеданий и для имиджа России на мировой арене».Верховный суд России признал международную религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и ликвидировал ее. Также постановлением деятельность «Свидетелей» была запрещена на всей территории России.



В своем решении от 20 апреля 2017 года суд предписал немедленно ликвидировать все 395 местных отделений «Свидетелей» в регионах страны.



Имущество организации постановлением суда обращено в доход государства. Сегодня судья Юрий Иваненко огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.



В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда и уже готовят заявление, которое должно быть рассмотрено в течение месяца. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение. Также «Свидетели» назвали 20 апреля «черным днем для основополагающих свобод человека в России».



«В исторической перспективе это решение может привести к самым печальным последствиям как для верующих разных вероисповеданий, так и для имиджа России на мировой арене», — говорится в заявлении организации.



Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае — через 30 суток, сообщает ТАСС.



Решение о ликвидации организации было принято на основе иска Мниистерства юстиции России. В своем заявлении ведомство обращало внимание на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Минюст просил признать организацию и все ее отделения экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество. Месяц назад Минюст попросил признать экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России».



«В суд поступил административный иск Минюста России о признании экстремистской организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и запрете ее деятельности на территории России», — заявлял тогда представитель суда.



Спустя неделю сам Минюст внес «Свидетелей» в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена из-за их экстремистской деятельности.



В связи с этим председатель руководящего комитета «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» Василий Калин заявил, что Минюст «вознамерился закрыть и объявить преступной целую религию», а также назвал нынешние судебные разбирательства самым тяжелым временем в жизни 175 тыс. последователей их церкви.



На одном из этапов судебного противостояния «Свидетели» подали в Верховный суд России иск к Минюсту, в котором признали себя жертвами политических репрессий, однако в рассмотрении этого заявления им было отказано.

В начале апреля 2017 года эксперты ООН по правам человека выразили «чрезвычайную» обеспокоенность предложением властей России в судебном порядке запретить деятельность «Свидетелей».



«Этот судебный иск представляет угрозу не только для «Свидетелей Иеговы», но и для свободы личности в целом в Российской Федерации. Подобное использование законодательства о борьбе с экстремизмом как предлог для ограничения свободы мнений и религиозных убеждений совершенно неприемлемо и даже опасно. Такой подход сулит «темное будущее» для религиозной свободы в России», — говорилось в коммюнике ООН.«Свидетели Иеговы» не первая религиозная организация, законность деятельности которой оспаривает Минюст. 23 ноября 2015 года Мосгорсуд рассмотрел иск данного министерства о ликвидации «Саентологической церкви Москвы» и признал организацию не соответствующей федеральному законодательству. Саентологам дали полгода на закрытие. Последователи церкви пытались обжаловать приговор в Верховном суде, однако тот подтвердил решение Мосгорсуда.



История «Свидетелей Иеговы» началась с кружка «Исследователей Библии», основанного в 1870 году Чарльзом Тейзом Расселлом в США. Вскоре в качестве юридического лица для обеспечения издательской деятельности «Исследователей Библии» в 1884 году в Пенсильвании было основано «Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов». С 2016 года президентом «Общества Сторожевой Башни» стал Роберт Сиранко.



https://www.gazeta.ru/social/2017/04/20/10636739.shtml#page2