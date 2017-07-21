112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3695





(Пользователи) Сообщений: 4414

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:12 Прекрасный вид отсюда отходит семье, воспитавшей меня..







И да, только человек с таким характером как у меня, смог превратиться из Бомжа и вытащить себя буквально из болота за волосы, поднявшись немного выше чем был..

Да уш..