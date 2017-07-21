Цитата: Бывалый:

Это просто своего рода ответ тем, кто вопит о том, что в казахскоязычных школах настолько низок уровень преподавания, что они выпускают сплошняком неконкурентоспособных учеников.

Очень своеобразный ответ. Вместо "тоже обучаются" или статистики, что вот из казакскоязычных обучаются - столько учеников в дальнем зарубежье, из русскоязычных - столько, он говорит что выпускники русских школ ограничены в обучении Москвой.