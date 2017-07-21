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Куратор темы: Валентин
* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8835
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это просто своего рода ответ тем, кто вопит о том, что в казахскоязычных школах настолько низок уровень преподавания, что они выпускают сплошняком неконкурентоспособных учеников.

Очень своеобразный ответ. Вместо "тоже обучаются" или статистики, что вот из казакскоязычных обучаются - столько учеников в дальнем зарубежье, из русскоязычных - столько, он говорит что выпускники русских школ ограничены в обучении Москвой.
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Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 21.07.17 - 10:13
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Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 21.07.17 - 10:15
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Страница 33 из 33«1...313233
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