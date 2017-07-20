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Страница 32 из 33«1...30313233»
Куратор темы: Валентин
Гость
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 16:59
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Новости казахской прессы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он россиянин (не путать с русским).

он россиянин, но живет на своей земле.
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кустанаец
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:11
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он россиянин (не путать с русским).


Он сам про себя говорит, что он считает себя казахом, если что.
Для тебя персонально повторю: он себя считает казахом.
Имеет полное право.

А что ты про него там считаешь - это лично твоё мнение, безусловно очень ценное для нас всех.

[Исправлено: Валентин, 20.07.2017 - 17:15]
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кустанаец
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин, почему меня стирают,я же по делу говорю

Гость
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:18
Комментарий удален модератором.

* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Он сам про себя говорит, что он считает себя казахом, если что.


А объясните мне, пожалуйста, так как я, похоже, проспал что-то очень важное в этом мире. Быть казахом и быть россиянином - с каких пор это стало взаимоисключающими понятиями? И почему?
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Валентин, почему меня стирают,я же по делу говорю


Повторять "что же будет с Родиной и с нами" много раз подряд - зачем? :)

Цитата:
JereK:
Быть казахом и быть россиянином - с каких пор это стало взаимоисключающими понятиями? И почему?


Курлы-мурлы, курлы-мурлы!
В смысле, потому что потому что! :)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На линии Аятжан Ахметжан, директор Республиканского центра «KAZBILIM»:

Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающих детей в русскую школу

http://www.matritca.kz/news/45855-ya-iskrenne-sochuvstvuyu-kazahstancam-otdayuschih-detey-v-russkuyu-shkolu-ayatzhan-ahmetzhan.html


А вот интересная статья с ответом Аятжан Ахметжану:

Цитата:
Почему-то так сложилось, что пропаганда казахского всеобуча всегда идет в режиме оправданий. Сложились определенные стереотипы, касающихся казахских школ, и сторонники образования на государственном языке постоянно пытаются их опровергнуть. Причем делают это, априори предполагая, что в казахских школах все уже отлично, и вряд ли требует каких-то доработок. Если казахская школа - следовательно, там все в порядке. Любой, кто ставит под сомнение этот догмат, поневоле становится принципиальным противником казахских школ как явления. Определенная истеричность, в целом характерная для дискурса о казахском языке, на поле образования проявляет себя в полной мере. Не нравится, как учат в казахских школах? А ты что, против всего казахского?!


http://www.time.kz/articles/tulegennaya-inzheneriya/2017/07/19/s-jazika-snjal

Рекомендую, интересное пишет.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8835
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
На линии Аятжан Ахметжан, директор Республиканского центра «KAZBILIM»:

Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающих детей в русскую школу

Интересная логика!
Особенно логичны несколько моментова:
Цитата:
В советское время в мире около 400 миллионов человек официально пользовались русским языком. Сегодня это число едва достигает 200 миллионов.

А на казахском разговаривают около 13 млн человек - это всего 6,5% от числа говорящих на русском.
Цитата:
Из набравших полные 125 баллов на ЕНТ в 2016 годувсе 19 учеников – выпускники казахских классов.

А вот тут закралась пресловутая систематическая ошибка выжившего. Может, наиболее способные выпускники из русских школ попросту не сдавали ЕНТ по причине получения дальнейшего образования в РФ?

И вишенка на торте:

Цитата:
Сегодня выпускники казахских школ учатся в престижных школах Европы, США. А выпускник русской школы будет обучаться не далее, чем в Москве.

Тут вообще без комментариев. Как связан казахский язык обучения и обучение в Европе и США - совсем неясно. Неужели там на казахском преподают???
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Интересная логика!


Да там каждую фразу можно отливать в граните, натурально.

Цитата:
Victor Yang:
Как связан казахский язык обучения и обучение в Европе и США - совсем неясно. Неужели там на казахском преподают???


Вся заметка - возмущённый вопль на завалинке "как вы смеете до сих пор отдавать детей в русскоязычные школы?!"
Соответственно, вся аргументация того же уровня, прекрасная донельзя.
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Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Интересная логика!
Особенно логичны несколько моментова:

Ну если не считать этих единичных заносов про ЕНТ и первенство в мировых предметных лимпиядах, то в львиной доле статьи он прав.
Русскоязычное пространство в Казахстане маргинализируется.
Цитата:
Victor Yang:
Может, наиболее способные выпускники из русских школ попросту не сдавали ЕНТ по причине получения дальнейшего образования в РФ?

Плюс.
Но там в статье еще один момент есть - про падение уровня учителей в русскоязычных школах.
Учителя русскоязычных школ давным-давно уже активно валят в РФ, и лет через несколько далеко не факт что выпускники русскоязычных школ смогут (!) поступать в учебные заведения РФ...
То есть я хочу сказать про тенденции: уровень преподавания в казахскоязычных школах год за годом повышается, а в русскоязычных наоборот - снижается.
В русскоязычных школах уже есть проблема с учителями, а скоро по ходу там вообще будет преподавать кто попало за неимением нормальных учителей...

Бывалый
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 21.07.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как связан казахский язык обучения и обучение в Европе и США - совсем неясно. Неужели там на казахском преподают???

Да никак.
Это просто своего рода ответ тем, кто вопит о том, что в казахскоязычных школах настолько низок уровень преподавания, что они выпускают сплошняком неконкурентоспособных учеников.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну если не считать этих единичных заносов про ЕНТ и первенство в мировых предметных лимпиядах, то в львиной доле статьи он прав.
Русскоязычное пространство в Казахстане маргинализируется.


Передёргивает и натягивает практически во всём, как впрочем и ты.
По мнению PISA, русскоязычные школы в РК несколько отстают от уровня РФ, а вот с казахскоязычными школами всё сильно хуже.
Про Назарбаевские школы можно не говорить, в 2015-м в половину участников тестирования запихнули именно их, чтобы показать результаты, в итоге дисквалификация.

Русскоязычное пространство в Казахстане намеренно (намеренно) отделяют и пытаются (пытаются) маргинализовать. Безуспешно.

Цитата:
Бывалый:
Но там в статье еще один момент есть - про падение уровня учителей в русскоязычных школах.
Учителя русскоязычных школ давным-давно уже активно валят в РФ, и лет через несколько далеко не факт что выпускники русскоязычных школ смогут (!) поступать в учебные заведения РФ...


Есть такой момент, только они не "валят в РФ", а на пенсию в массе выходят.
А те кто их должен был бы заменить, смотрят вокруг и уезжают кто куда.

А как там твоя племянница, кстати? Как его родители, не волнует их его (племянницы) будущее в данном аспекте?
Ведёшь ли ты с ними воспитательную работу, агитируешь за наше общее будущее, не советуешь ли перевести племянницу в современную казахскоязычную школу?

Цитата:
Бывалый:
То есть я хочу сказать про тенденции: уровень преподавания в казахскоязычных школах год за годом повышается, а в русскоязычных наоборот - снижается.


Судя по данным PISA, даже просто догнать займёт не один год.

Меня ещё что улыбает, достаточно сказать что уровень преподавания повышается - и этого достаточно.
А мне вот лично нет, недостаточно.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8835
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Но там в статье еще один момент есть - про падение уровня учителей в русскоязычных школах.

Там не про падение уровня, там про падение количества - это разные вещи.
Цитата:
Бывалый:
Учителя русскоязычных школ давным-давно уже активно валят в РФ

Я бы не сказал ни про активно, ни про то что валят именно учителя. Но вот о чем подумалось: такой дисбаланс возможен, но только в Астане, на юге и на западе страны. Может, действительно, видя повсеместное использование казахского языка, люди не могут себя найти и уезжают из страны? Хотя на севере и востоке (да и в центре, кроме Астаны) такой проблемы не наблюдается.
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