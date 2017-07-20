Цитата: Бывалый:

Ну если не считать этих единичных заносов про ЕНТ и первенство в мировых предметных лимпиядах, то в львиной доле статьи он прав.

Русскоязычное пространство в Казахстане маргинализируется.



Передёргивает и натягивает практически во всём, как впрочем и ты.

По мнению PISA, русскоязычные школы в РК несколько отстают от уровня РФ, а вот с казахскоязычными школами всё сильно хуже.

Про Назарбаевские школы можно не говорить, в 2015-м в половину участников тестирования запихнули именно их, чтобы показать результаты, в итоге дисквалификация.



Русскоязычное пространство в Казахстане намеренно (намеренно) отделяют и пытаются (пытаются) маргинализовать. Безуспешно.



Цитата: Бывалый:

Но там в статье еще один момент есть - про падение уровня учителей в русскоязычных школах.

Учителя русскоязычных школ давным-давно уже активно валят в РФ, и лет через несколько далеко не факт что выпускники русскоязычных школ смогут (!) поступать в учебные заведения РФ...



Есть такой момент, только они не "валят в РФ", а на пенсию в массе выходят.

А те кто их должен был бы заменить, смотрят вокруг и уезжают кто куда.



А как там твоя племянница, кстати? Как его родители, не волнует их его (племянницы) будущее в данном аспекте?

Ведёшь ли ты с ними воспитательную работу, агитируешь за наше общее будущее, не советуешь ли перевести племянницу в современную казахскоязычную школу?



Цитата: Бывалый:

То есть я хочу сказать про тенденции: уровень преподавания в казахскоязычных школах год за годом повышается, а в русскоязычных наоборот - снижается.



Судя по данным PISA, даже просто догнать займёт не один год.



Меня ещё что улыбает, достаточно сказать что уровень преподавания повышается - и этого достаточно.

А мне вот лично нет, недостаточно.