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§ NG.kz
Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28967
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в ведомстве, из-за воздействия прямых солнечных лучей дорожное полотно теряет вязкость, что приводит к его износу. В Костанайской области вводимые ограничения действуют с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.
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§ Валентин
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В открытом доступе есть цифры ежегодных сборов в дорожные фонды сша и количество автомобилей в сша.
Делим одно на другое и получаем 1300 долларов.


Плохо быть неграмотным.

Сборы в дорожный фонд в США включены в стоимость топлива и уплачиваются "автоматически" при его покупке, часть идёт в федеральный фонд, часть в фонд штата, в среднем центов так 40 с галлона.
Если за год ты проедешь 30 000 км, с расходом 10 л. на 100 км., то заплатишь примерно $317.
Профайл

Бывалый
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 21.07.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Плохо быть неграмотным.

Согласен.
Плохо быть неграмотным.
И не понимать что пополнение дорожного фонда через стоимость топлива - это деньги из кармана автовладельца же, то есть - часть из этих 1300 долларов.
А еще есть платные дороги, налог на продажу автомобилей (очень часто про него забывают наши сограждане, тыкающие в низкие цены новых авто в сша), налог на продажу автошин и различные фиксированные дорожные в зависимости от штата.
Но, повторюсь, все это - из кармана автовладельца.
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