Бывалый Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели... #46







Отправлено: - 09:55 Цитата: Валентин:

Плохо быть неграмотным.

Согласен.

Плохо быть неграмотным.

И не понимать что пополнение дорожного фонда через стоимость топлива - это деньги из кармана автовладельца же, то есть - часть из этих 1300 долларов.

А еще есть платные дороги, налог на продажу автомобилей (очень часто про него забывают наши сограждане, тыкающие в низкие цены новых авто в сша), налог на продажу автошин и различные фиксированные дорожные в зависимости от штата.

Но, повторюсь, все это - из кармана автовладельца.