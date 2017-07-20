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≡ «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28967
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины предстоящего повышения цены на товарный газ представители КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» озвучили сегодня, 20 июля, на общественных слушаниях, которые прошли в Костанае. Согласно заявке, поданной газовиками в антимонопольное ведомство 1 июля, 1 куб газа с 1 августа для разных категорий потребителей подорожает от 7% до 26%.
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§ Валентин
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А зачем? Есть же электричество. Мне уже сейчас выходит практически одинаково зимой - греться электричеством или отоплением.


В доме топить электричеством?!
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* JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В доме топить электричеством?!


В квартире. В доме с газовым отоплением я вообще не понимаю, чего люди ноют. А в квартире уже 25 выходит в месяц. Ща с осени все 30 платить буду. Еще чуток - и электричество станет выгоднее :D
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§ Адам
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 888
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 20.07.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
- Повышение тарифа на газ связано с предельным повышением оптовой цены российского газа, который наша область закупает у АО «Газпром»,

ЛУКАВИТ.
Газ не пойдет непосредственно с Карачаганака и в другие центральные регионы.
Сейчас рассматривается, ТЭО уже утверждено, ПСД будет утверждена до конца этого года.
Речь идет о строительстве трубы с Костанайской области через Кокшетау до Астаны.
Будет подаваться непосредственно газ российского происхождения.
И речь идет о том,
чтобы карачаганакский газ менять на газ российского происхождения - отдавать карачаганакский газ на западе,
а на севере получать газ, эквивалентный объем газа российского происхождения..
05.03.2012 г.

Ключевое слово: ОБМЕН.

[Исправлено: Адам, 20.07.2017 - 05:49]
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§ 112
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
112


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Сообщений: 4396
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
да уже этой зимой было холодновато

Ладно гнать то..
У меня жара что в Костанае была неимоверная, что у меня, с открытым балконом круглосуточно плюс 27, только закроешь, 32 набирается и это в морозы..
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§ Валентин
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
В квартире.


Кто ж тебе даст отказаться от централизованного отопления-то.
Ну и сети не рассчитаны на такое потребление, если весь дом решит топиться радиаторами, будет весело, но недолго.
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* Доктор СИЗО
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3581
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока будем кормить одного монополиста, он и будет такие кределя нам отвешивать....сделайте хоть в одной плоскости пилотный проект по моей схеме.... цены сразу упадут на треть как минимум....
- свою схему я подсмотрел в Германии....Дракон и 0,7 литра подтвердят.....
- у них в Германии счетчик один, трубопроводы одни....а потребителю поставляют газ 8 поставщиков......каждый поставщик газа расписывает в договоре свои льготные условия, и бонусы....
- представляю, какая у них конкуренция.....за кошельки потребителей..... 8-) 8-) 8-) 8-)
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Читатель 1
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 21.07.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Плохому танцору...."
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