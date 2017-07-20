|Цитата:
Валентин:
На линии Аятжан Ахметжан, директор Республиканского центра «KAZBILIM»:
Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающих детей в русскую школу
Интересная логика!
Особенно логичны несколько моментова:
Цитата:
В советское время в мире около 400 миллионов человек официально пользовались русским языком. Сегодня это число едва достигает 200 миллионов.
А на казахском разговаривают около 13 млн человек - это всего 6,5% от числа говорящих на русском.
Цитата:
Из набравших полные 125 баллов на ЕНТ в 2016 годувсе 19 учеников – выпускники казахских классов.
А вот тут закралась пресловутая систематическая ошибка выжившего. Может, наиболее способные выпускники из русских школ попросту не сдавали ЕНТ по причине получения дальнейшего образования в РФ?
И вишенка на торте:
Цитата:
Сегодня выпускники казахских школ учатся в престижных школах Европы, США. А выпускник русской школы будет обучаться не далее, чем в Москве.
Тут вообще без комментариев. Как связан казахский язык обучения и обучение в Европе и США - совсем неясно. Неужели там на казахском преподают???