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§ NG.kz
новости из глубинки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28967
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот уже как третий день подряд доблестные стражи правопорядка держат в напряжении весь .... Под прикрытием проведения оперативных мероприятий не дают работать простому сельскому народу. Двигаясь по поселку целый день останавливают каждый транспорт и под предлогом выявленных нарушений просят помочь на разные нужды.
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* Ольга Колоколова
Re: новости из глубинки
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2190
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно подобные "новости", в которых есть обвинение, но нет доказательств и даже определяемого автора, мы просто удаляем. В данном случае убрала адрес, а инфу оставила в качестве обучающего примера.
Что нужно сделать, чтобы сообщение было опубликовано в полном объеме? Снять на видео "приставания" полицейских, их просьбы "помочь" - как минимум. Или любым другим способом зафиксировать это. В идеале назвать себя, борца со злом, хотя бы редакции. А без этого такие обвинения в сей бы то ни было адрес - клевета.
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§ dandiv
Re: новости из глубинки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 21.07.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без доказательств...
Цитата:

Статья 130 УК РК. Клевета
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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§ 74
Re: новости из глубинки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4109
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.07.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Ольга Колоколова

поддерживаю.. а так анонимка получается.. клевета что ли.
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