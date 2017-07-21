Цитата: 112:

Ну мы то знаем что смеешься и подыгрываешь Лильке и на самом деле тебе плевать..

Сам же говорил ведь..

Кого еще надо жалеть, так это Лильку, которая попалась на очередной крючок!



Ой бай,вон оно какой замес

Какой стратег бессовестный Валюша

А я ж ему всю молодость посвятила

Мечты -фантазии доверила ему



