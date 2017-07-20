Цитата:



Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающих детей в русскую школу



http://www.matritca.kz/news/45855-ya-iskrenne-sochuvstvuyu-kazahstancam-otdayuschih-detey-v-russkuyu-shkolu-ayatzhan-ahmetzhan.html На линии Аятжан Ахметжан, директор Республиканского центра «KAZBILIM»:Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающих детей в русскую школу



А вот интересная статья с ответом Аятжан Ахметжану:



Цитата: Почему-то так сложилось, что пропаганда казахского всеобуча всегда идет в режиме оправданий. Сложились определенные стереотипы, касающихся казахских школ, и сторонники образования на государственном языке постоянно пытаются их опровергнуть. Причем делают это, априори предполагая, что в казахских школах все уже отлично, и вряд ли требует каких-то доработок. Если казахская школа - следовательно, там все в порядке. Любой, кто ставит под сомнение этот догмат, поневоле становится принципиальным противником казахских школ как явления. Определенная истеричность, в целом характерная для дискурса о казахском языке, на поле образования проявляет себя в полной мере. Не нравится, как учат в казахских школах? А ты что, против всего казахского?!



http://www.time.kz/articles/tulegennaya-inzheneriya/2017/07/19/s-jazika-snjal



Рекомендую, интересное пишет.