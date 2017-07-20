/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Новости казахскоязычной прессы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 32 из 32«1...303132
Куратор темы: Валентин
Гость
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 16:59
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Новости казахской прессы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он россиянин (не путать с русским).

он россиянин, но живет на своей земле.
Профайл

кустанаец
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:11
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6334
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Он россиянин (не путать с русским).


Он сам про себя говорит, что он считает себя казахом, если что.
Для тебя персонально повторю: он себя считает казахом.
Имеет полное право.

А что ты про него там считаешь - это лично твоё мнение, безусловно очень ценное для нас всех.

[Исправлено: Валентин, 20.07.2017 - 17:15]
Профайл

кустанаец
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин, почему меня стирают,я же по делу говорю

Гость
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.07.17 - 17:18
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Он сам про себя говорит, что он считает себя казахом, если что.


А объясните мне, пожалуйста, так как я, похоже, проспал что-то очень важное в этом мире. Быть казахом и быть россиянином - с каких пор это стало взаимоисключающими понятиями? И почему?
Профайл

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6334
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Валентин, почему меня стирают,я же по делу говорю


Повторять "что же будет с Родиной и с нами" много раз подряд - зачем? :)

Цитата:
JereK:
Быть казахом и быть россиянином - с каких пор это стало взаимоисключающими понятиями? И почему?


Курлы-мурлы, курлы-мурлы!
В смысле, потому что потому что! :)
Профайл

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6334
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На линии Аятжан Ахметжан, директор Республиканского центра «KAZBILIM»:

Я искренне сочувствую казахстанцам, отдающих детей в русскую школу

http://www.matritca.kz/news/45855-ya-iskrenne-sochuvstvuyu-kazahstancam-otdayuschih-detey-v-russkuyu-shkolu-ayatzhan-ahmetzhan.html


А вот интересная статья с ответом Аятжан Ахметжану:

Цитата:
Почему-то так сложилось, что пропаганда казахского всеобуча всегда идет в режиме оправданий. Сложились определенные стереотипы, касающихся казахских школ, и сторонники образования на государственном языке постоянно пытаются их опровергнуть. Причем делают это, априори предполагая, что в казахских школах все уже отлично, и вряд ли требует каких-то доработок. Если казахская школа - следовательно, там все в порядке. Любой, кто ставит под сомнение этот догмат, поневоле становится принципиальным противником казахских школ как явления. Определенная истеричность, в целом характерная для дискурса о казахском языке, на поле образования проявляет себя в полной мере. Не нравится, как учат в казахских школах? А ты что, против всего казахского?!


http://www.time.kz/articles/tulegennaya-inzheneriya/2017/07/19/s-jazika-snjal

Рекомендую, интересное пишет.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 32 из 32«1...303132
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 0
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх