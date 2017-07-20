112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3669





(Пользователи) Сообщений: 4395

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:57 И кстати, все мы тут одинаково со скверным характером, это нужно пртзнать..

Иначе не ушли бы в интернет и не страдали тут, выясняя или пытаясь играть на этом выяснении наших характеров..

Да, я не подарок, но по крайней мере честный..

Всех близких скопом перевез сюда, более десяти человек взял и воспитал..

У которыз не было матерей и отцов, а если и были, то это были странные животные..

Всех поднял обул и одел и ушли они все с чем то..

Человек добренький и жалостливый не смог бы и толики сделать того что сделал я, ибо у них нет таких качеств и нет жесткого и волевого характера.

Хех..

Кто из вас воспитал хоть одного и сам?

Да, безусловно, личную жизнь я как то ради этих детишек потерял разумеется..

Но я ни о чем не жалею..

Что сделано то сделано..

Сейчас у одного третий ребенок будет, у двлих по одному, у другой две девочки, у вснх квартиры и нормальная приличная жизнь, которую я им вбил своим характером..

Да, с двумя хоть что делай, не то все..

Там еще пара есть девочек идиоток..

Но гены очень тяжело перебить, там нужен суперхарактер еще более жестокий я бы сказал..