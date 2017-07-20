Адам Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -... #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 888

Регистрация: 16.08.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:44 Код: - Повышение тарифа на газ связано с предельным повышением оптовой цены российского газа, который наша область закупает у АО «Газпром»,

ЛУКАВИТ .

Газ не пойдет непосредственно с Карачаганака и в другие центральные регионы.

Сейчас рассматривается, ТЭО уже утверждено, ПСД будет утверждена до конца этого года.

Речь идет о строительстве трубы с Костанайской области через Кокшетау до Астаны.

Будет подаваться непосредственно газ российского происхождения.

И речь идет о том,

чтобы карачаганакский газ менять на газ российского происхождения - отдавать карачаганакский газ на западе,

а на севере получать газ, эквивалентный объем газа российского происхождения..

05.03.2012 г.



Ключевое слово : ОБМЕН.



[Исправлено: Адам, 20.07.2017 - 05:49]