JereK Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -... #46





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Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:43 Цитата: Валентин:

В доме топить электричеством?!



В квартире. В доме с газовым отоплением я вообще не понимаю, чего люди ноют. А в квартире уже 25 выходит в месяц. Ща с осени все 30 платить буду. Еще чуток - и электричество станет выгоднее :D