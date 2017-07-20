112 Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -... #31





(Пользователи) Сообщений: 4389

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:35 Цитата: JereK:



Нет. Причина - воры и взяточники, вор

Да будет тебе уже, возвеличивать их..

Вот ты, неужели не видишь причину в себе прежде всего?

Может быть потому что ты такой, рядом с тобой тебе кажется живут одни воры и взяточники?

Так начни с себя, со своего окружения, со своих близких и родных..

Пусть не дарят учителю цветы на первое сентября, ложатся в больницу не за деньги и не по блату, не разводят с полицейскими, а платят в госказну..

И пусть работают акимами или Мэрами, но где же они?

Если каждый так начнет с себя и со своих родичей, у меня их человек 500 дальних, разве ж коррупция будет?

У тебя сколько по отцу и по матери до 7го колена, тысяча, две?