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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6330
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сейчас начнётся театр бабы Фисы до 2 часиков ночи


Вот бабе Фисе сейчас стало очень обидно, я считаю.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
помогаю слабым и бедным..

гОйцам взятки даёшь? :-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:40
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
осле 34х это уже пожилая девушка или молодая старушка.


Да уж, это верный признак, как здорово бабам с тобой жить марик, что в 34 они как старушки. :-x
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6330
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, конечно, пропаганда идеи "синька — зло" получается шикарнейшая, наглядная так сказать.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:42
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:43
Комментарий проходит проверку.
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Страница 245 из 245«1...243244245
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