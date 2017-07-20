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Отправлено: - 23:33 Цитата: kbkz1980:

таки понимаю 112 наступили на мазолю

При чем тут мозоль то?

То жизнь, моя жизнь..

И я безумно рад что будучи без отца и матери не потерял себя, не потерял других, не озлобился, живу, помогаю слабым и бедным..

Помогал то есть..

7 квартир ведь раздал..

Хватит..

Я можно сказать отблагодарил Аллаха, когда он укпзал мне на хорошую семью и она меня вытащила из Ада..

И сам постарался сделать то же самое и меня да, меня терпят, потому что любят и Уважают за это..

Было ли у тебя такое, нет..

У Валентина, разумеется нет..

Все сидят до сорока лет у мамки и папки и пользуются всеми не Своими благами..

А потому вам не понять меня, мне вас..