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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они по кабакам ъодят, в реале, там ищут, больше негде..
В тырнете если искать, там тяжелее конечно, но выбор до того огромен, что предложений масса..
Как правило на два три раза секса хватает, без имен и обязательств..
Потом как повезет..
Но в кабаках считаю лучше, ближе и секас проверить можно, как с ним..
Еще есть в такси..
Кому за 25, сами девчонки подсаживаются и знакомятся, проверено..
Там не то что они наглые, выхода нет, да, это нужно поримать

На этом достаточно,не стоит нас знакомить со своим вулгарно-примитивным контингентом из личной жизни.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня пошел в больничку..
Да уш, не зря я о завещаниях уже думаю..
Сегодня столько понаписали что хоть завтра на тот свет..
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6330
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.

[Исправлено: Валентин, 20.07.2017 - 23:20]
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А ведь есть люди которые с ним живут.
А ведь они как-то терпят.

Я даже представить не могу,
Какая должна быть ,чтобы позарилась на это ,,добро,,

:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ведь они как-то терпят.

Терпеть не значит не любить..
Неужели это как то не доходит до некоторых?
Все мы терпим того или этого, и нас так же..
Со временем лишь к 40ка годам начинаем уже как то возмущаться что терпим..
Вот у тебя были друзья со школы или близкие с детства, которых ты потом лет к сорока уже не понимаешь, но терпишь, потому что они самые близкие и верные?
Или ты сразу всех от себя выкидываешь?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно,идти не куда бедняжке,и родственники из деревни зависят от него,приходится жить,терпеть :-x
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какая должна быть ,чтобы позарилась на это ,,добро,,

Ну не одной одинешенькой же оставаться до 45ти?
И потом что за жЫзнь?
Привет Эпилепсия?
Моей сегодняшней уже 32, почтенный возраст, после 34х это уже пожилая девушка или молодая старушка..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:17
Комментарий проходит проверку.
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6330
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но в целом, это я конечно некрасиво сказал. Не в бровь, а в глаз.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позавчерашняя, с ней угорали так просто, ей 19, мне за 33..
Так и прожили по угару три года..
Но я ее не мог взять, она во первых не Это самое в таком возрасте уже была..
Тогда для меня это было важно и один раз я ее засек пьяной в кабаке без меня..
Ну там уже дело времени..
Пошла на х...
Кусай за..х...
И бутылка Шампанского приземлилась у нее за спиной на стене..
Но тогда и я был молод и горяч, там уже дружил с одной 17ти леткой..
Да, мужики они такие..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,не стоит нас знакомить со св

Хех..
Не хочешь слышать о реальной жизни и хочешь сидеть и дальше в розоаых очках до пенсии?
А дальше то что скажи?
Тебя розовые очки или уход от этой жизни в интернет как то спасет?
Наоборот - Усугубит!
Если станешься одна,
Попомнишь мои слова через лет 7 примерно..
Ужаснешься как я тогда был прав..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.07.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я таки понимаю 112 наступили на мазолю
Сейчас начнётся театр бабы Фисы до 2 часиков ночи
:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Возможно,идти не куда бедняжке,и родственники из деревни зависят от него

Хех..
У нее уже просторная трешка будет..
И пока еще однушка, которую я ей уже отдал и с которой она получает какую то прибыль на сумочные расходы..
А что женщине надо?
Хлеб масло есть, крыша над головой тоже..
Мужик работящий..
Эх..
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.07.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Щас чето вспомнился магазин, в котором на витрине, занимавшей всю стену стояло спиртное))) Продавали, естественно только взрослым. Причем именно вин было там весьма разнообразно. И вспомнилось почему-то какое-то яблочное )))) Сегодня в этом магазине парикмахерская. Вообще про него забыла, а сейчас вот....

А я помню, как в 55-ом магазине такой отдел был. Потом там сделали хлебный отдел, а вино-водочный перевели туда, где сейчас кафе сделали армянское, "Белый Лебедь", если меня не подводит мой склероз.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
таки понимаю 112 наступили на мазолю

При чем тут мозоль то?
То жизнь, моя жизнь..
И я безумно рад что будучи без отца и матери не потерял себя, не потерял других, не озлобился, живу, помогаю слабым и бедным..
Помогал то есть..
7 квартир ведь раздал..
Хватит..
Я можно сказать отблагодарил Аллаха, когда он укпзал мне на хорошую семью и она меня вытащила из Ада..
И сам постарался сделать то же самое и меня да, меня терпят, потому что любят и Уважают за это..
Было ли у тебя такое, нет..
У Валентина, разумеется нет..
Все сидят до сорока лет у мамки и папки и пользуются всеми не Своими благами..
А потому вам не понять меня, мне вас..
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