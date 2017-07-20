|нее..шо то не понятно дяденька говорит...
читаем:
Цитата:
- Повышение тарифа на газ связано с предельным повышением оптовой цены российского газа, который наша область закупает у АО «Газпром»
и тут же:
Цитата:
Ескандер Кайбжанов в свою очередь заявил, что повышение позволит модернизировать сети, газифицировать больше поселков в области.
Так повышение должно быть настолько насколько поднимают цену российская компания... при чём здесь модернизация и газификация? Или никакого роста нет, а просто в очередной раз желаютпополнить свои закрома якобы под модернизацию?
Источник с оплатой за плиты, за стояки, за трубы на домах иссякает, надо что-то новое придумывать. А между прочим, деньги за обслуживание труб на домах собрали и хотя бы покрасили эти трубы, а то они краску последний раз видели в 80-х. так за что обдираловка?
Цитата:
И сейчас нужно думать о том, как бы вновь «не пришлось топить углем и дровами».
Дык если народ начнет этим топить, вы ж первые заголосите, схуднёте и сгинете восвояси.