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≡ «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины предстоящего повышения цены на товарный газ представители КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» озвучили сегодня, 20 июля, на общественных слушаниях, которые прошли в Костанае. Согласно заявке, поданной газовиками в антимонопольное ведомство 1 июля, 1 куб газа с 1 августа для разных категорий потребителей подорожает от 7% до 26%.
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* JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не зря же в ТС, а это как причина


Нет. Причина - воры и взяточники, воровавшие 25 лет, и продолжающие. А ТС это для стареньких бабушек сказка.
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* 112
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
112


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Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Нет. Причина - воры и взяточники, вор

Да будет тебе уже, возвеличивать их..
Вот ты, неужели не видишь причину в себе прежде всего?
Может быть потому что ты такой, рядом с тобой тебе кажется живут одни воры и взяточники?
Так начни с себя, со своего окружения, со своих близких и родных..
Пусть не дарят учителю цветы на первое сентября, ложатся в больницу не за деньги и не по блату, не разводят с полицейскими, а платят в госказну..
И пусть работают акимами или Мэрами, но где же они?
Если каждый так начнет с себя и со своих родичей, у меня их человек 500 дальних, разве ж коррупция будет?
У тебя сколько по отцу и по матери до 7го колена, тысяча, две?
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* 112
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
112


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Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рита:
какие цены будут на овощи,мясо и т.

Езжайте в деревню, разводите скот и кроликов!
Или хотя бы купите дачу и не думайте об овощах!
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Гога
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 20.07.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для 112 - а причем ТС , если в Челябе газ дешевле ???

* JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


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Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот ты, неужели не видишь причину в себе прежде всего?


Нет, вор и взяточник, не перелагай свою вину на кого-то. Хватит уже скулить, как плаксивая девка, обвиняя всех вокруг. :lol:
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* 112
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
112


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Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Нет, вор и взяточник, не перелагай свою вину на кого-то. Хватит уже скулить, как плаксивая девка, обвиняя всех вокр

Так по моему ты же все ноешь что вокруг тебя 12 миллионов воров и взяточников вместе с детьми?
Или не?
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архимед
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 20.07.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю населению поднять на 20%, а КТЭК на 13 % или в крайнем случае 50 на 50, т.е 33 процента разделить по 50 % для того, чтобы уменьшить тариф за горячую воду и отопление! Теперь антимонопольщики должны не поднимать тариф на газ выше 20 %, поскольку наша страна владеет всей таблицей Менделеева, не говоря о газе! Если так Аймак будет тревожить народ и его кошелек путем увеличения тарифа, недалек час до протеста! Пусть Аймак тревожит вместе с акимом области гаранта государства, который бы выделил бюджетных денег на введение газа в деревни, не за счет горожан! Контроля нет, только повышение цен, увеличение протестных явлений! На Аймак нужно возложить государственный контроль! Все монополисты только и делают, что плачут, что денег нет! Не надо воровать и деньги будут! Кроме понтов, в этой стране ничего нет! Начальник Аймака стал откровенно пугать отключением газа и переходом населения на дрова и уголь! Он что страх потерял? На Ютуб его, пусть его Премьер послушает!

* Медный
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я скажу что в статье много опечаток :-)
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* Медный
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Еще не аукнулась, ждем осени и конца года. Кончится экспо - вот потом придут настоящие последствия.

Слушал сегодня интервью Петра Своика, выборов в России нужно ждать... но это не точно :-)
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ebbtqohvmsM[/video]
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* JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так по моему ты же все ноешь что вокруг тебя 12 миллионов воров и взяточников вместе с детьми?
Или не?


Ты, заканыч, всю память уже пропил свою. Я аргументированно возразил на твое сопливое нытье, что мол, кто-то там виноват что ты
и вся твоя родня воры и взяточники. Ты сперва закатил истерику, а теперь делаешь вид, что ничего не помнишь и снова обвиняешь всех вокруг. Это абстиненция, марик. Иди прокапайся, чтоли.. :-x
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§ Адам
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 20.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
то с 1 августа цена 1 куб. м газа для населения по счетчику составит 26,2 тенге вместо существующих 24,51 тенге (с НДС). С человека в месяц цена составит 277, 96 вместо нынешних 259, 78 тенге.

;-) С Миру по нитке - голому петля!
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* yudjin
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
yudjin


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Сообщений: 4707
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.07.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нее..шо то не понятно дяденька говорит...
читаем:
Цитата:
- Повышение тарифа на газ связано с предельным повышением оптовой цены российского газа, который наша область закупает у АО «Газпром»


и тут же:
Цитата:
Ескандер Кайбжанов в свою очередь заявил, что повышение позволит модернизировать сети, газифицировать больше поселков в области.


Так повышение должно быть настолько насколько поднимают цену российская компания... при чём здесь модернизация и газификация? Или никакого роста нет, а просто в очередной раз желаютпополнить свои закрома якобы под модернизацию?

Источник с оплатой за плиты, за стояки, за трубы на домах иссякает, надо что-то новое придумывать. А между прочим, деньги за обслуживание труб на домах собрали и хотя бы покрасили эти трубы, а то они краску последний раз видели в 80-х. так за что обдираловка?


Цитата:
И сейчас нужно думать о том, как бы вновь «не пришлось топить углем и дровами».

Дык если народ начнет этим топить, вы ж первые заголосите, схуднёте и сгинете восвояси.
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* 112
«Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ
112


(Пользователи)
Сообщений: 4389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:34
Комментарий проходит проверку.
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* JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Дык если народ начнет этим топить, вы ж первые заголосите, схуднёте и сгинете восвояси.


А зачем? Есть же электричество. Мне уже сейчас выходит практически одинаково зимой - греться электричеством или отоплением. Только электричеством я могу поддерживать комфортную температуру самостоятельно, а не так, что в феврале пальцы синеют, а в апреле как в бане.
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* Медный
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

да уже этой зимой было холодновато, подтапливал дровами :-)
коммент в стиле 112 :-)
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