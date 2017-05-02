А вот немного новостей про латиницу:



Цитата: QAZAQUNI.KZ: «Қазақ тілінің реформасы қашан басталады?» («Когда начнется реформа казахского языка?») - Казахский язык нуждается в реформе, чтобы не оставаться таким же пестрым «казахско-русским диалектом», малопригодным в научной, законодательной, экономической, художественной и иных сферах, считает журналист издания Дастан ЕЛДЕС.



«Смена алфавита – это тоже реформа, однако состояние казахского языка предполагает комплексное реформирование в области лексики, фонетики, орфоэпии, грамматики, стилистики, синтаксиса. Сейчас нет даже научной концепции предстоящей языковой модернизации, до конца не определена будущая фонетическая основа языка. И основной вопрос: останется ли казахский язык в общих контурах в нынешнем состоянии или же многочисленные русские слова будут трансформированы в казахские лексемы по законам научного заимствования, адекватного перевода и заменами из других языков? Главным условием перехода на латиницу должно стать освобождение от оков русского языка. И оно касается не только в изменении внешнего облика языка, но и лексического состава, синтаксиса, стили, орфоэпии и других внутренних компонентов».



Вот, собственно этим



Цитата: Главным условием перехода на латиницу должно стать освобождение от оков русского языка.



всё в принципе и сказано.