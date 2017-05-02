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Куратор темы: Валентин
гость
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 02.05.17 - 20:27
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6324
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.05.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тренируйся, развивайся, совершенствуйся.
Глядишь и придет время когда начнешь понимать о чем я вещаю. ))))


Да-да, верь - и ты пойдёшь по воде.
А если не пойдёшь, значит недостаточно верил ;)
Профайл

* drakon
Re: Про кириллицу и латиницу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11394
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.05.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Как говорит наш любимый шэф, если человек ид///иот, то это -надолго! ©

Немного ошибся - ваш Шеф.Надолго - это дурак.
А идиот - это НАВСЕГДА... :lol: :oops:
Профайл

гость
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 02.05.17 - 20:56
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Про кириллицу и латиницу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.05.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А ты весь в белом? :)

Не так! "Все вокруг геи, один я д`Артаньян!"Вот так правильнее будет.
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Бывалый
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 02.05.17 - 23:45
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6324
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.05.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот немного новостей про латиницу:

Цитата:
QAZAQUNI.KZ: «Қазақ тілінің реформасы қашан басталады?» («Когда начнется реформа казахского языка?») - Казахский язык нуждается в реформе, чтобы не оставаться таким же пестрым «казахско-русским диалектом», малопригодным в научной, законодательной, экономической, художественной и иных сферах, считает журналист издания Дастан ЕЛДЕС.

«Смена алфавита – это тоже реформа, однако состояние казахского языка предполагает комплексное реформирование в области лексики, фонетики, орфоэпии, грамматики, стилистики, синтаксиса. Сейчас нет даже научной концепции предстоящей языковой модернизации, до конца не определена будущая фонетическая основа языка. И основной вопрос: останется ли казахский язык в общих контурах в нынешнем состоянии или же многочисленные русские слова будут трансформированы в казахские лексемы по законам научного заимствования, адекватного перевода и заменами из других языков? Главным условием перехода на латиницу должно стать освобождение от оков русского языка. И оно касается не только в изменении внешнего облика языка, но и лексического состава, синтаксиса, стили, орфоэпии и других внутренних компонентов».


Вот, собственно этим

Цитата:
Главным условием перехода на латиницу должно стать освобождение от оков русского языка.


всё в принципе и сказано.
Профайл

Маркс
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 23.05.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Иногда просто скучно и хочется спецом посраццо с кем-нить из принципа.
Я уже писал как-то раз, повторюсь: я так мозги разгружаю

Боюсь даже подумать, что у вас там в мозгах. Явно не кофейные зерна.

кустанаец
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот человек мне по душе своими взглядами.
и "за 3 миллиарда дол на выставку меня бы сожгли на костре" тоже.

сегодня, цитаты:

//Президент Киргизии выступил против перехода стран СНГ на латиницу

//Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" выступил в защиту кириллицы.

//"Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией. Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, целая плеяда наших ученых и писателей творили на кириллице, и она их устраивала", — отметил Атамбаев.

//"Каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение. Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на нее поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?" — задался вопросами Атамбаев.

кустанаец
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Не убеждает и попытка объяснить переход к латинице возможностью объединить тюркские народы, создав единый общий язык – "ортак дил". Турецкий язык уже в XIX веке был мало похож на язык тюркских каганов Алтая.

///"Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу. С ними мы могли бы возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и уже забыты у других", — пояснил он.

///Атамбаев добавил, что постепенный переход на латиницу не объединяет, а, наоборот, отдаляет наши народы. Фактически этот переход продолжает метод "разделяй и властвуй", который использовался против наших народов и в Российской империи, и в СССР, только наоборот.

§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6324
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" выступил в защиту кириллицы.


Дело ясное - продался Путину за тридцать сребренников, не иначе!
Ведь национально мыслящий лидер никак не может сам всерьёз предлагать оставить отсталую кириллицу вместо перехода на сиятельную латиницу!
Профайл

РОСТАГ
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 20:33
Комментарий удален модератором.

Доцент
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 20:37
Комментарий удален модератором.

7856
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Дело ясное - продался Путину за тридцать сребренников, не иначе!


человек уже уходит со своего поста, скоро у них выборы, он уже не может выдвигаться,
поэтому говорит ПРАВДУ, а на ради сами знаете чего....
чего это у нас .... повышение военным на 25, госссам на 50...
на латиницу.... каждый день по идее...
человек думает жить и править вечно..

Гость
Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 21:43
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Страница 19 из 19«1...171819
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