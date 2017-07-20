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≡ «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» - директор Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» при обосновании повышения тарифа на газ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины предстоящего повышения цены на товарный газ представители КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» озвучили сегодня, 20 июля, на общественных слушаниях, которые прошли в Костанае. Согласно заявке, поданной газовиками в антимонопольное ведомство 1 июля, 1 куб газа с 1 августа для разных категорий потребителей подорожает от 7% до 26%.
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Противница
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 20.07.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну когда же наступит предел?Вот добавили пенсии пенсионерам,отмечу,что инвалидам ни на один тенге не добавили, рабочим тоже не добавили,и пошло....,поехало....Если Костанайская область одна получает газ из России,то почему на высшем уровне нельзя договорится о не повышении цены?Ну чем мы хуже остальных казахстанцев?

FOMA
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 20.07.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Одному мне кажется, что во взгляде этого человека сквозит безумие?

Представь на секунду себя сидящего на его стуле. У тебя есть дома, машины, еще всякая фигня. И самое главное "Cash" в размере $20 млн. Теперь представь свой взгляд на всех этих "пресмыкающихся" в зале.

ЯВП
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 20.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Повышение тарифа на газ связано с предельным повышением оптовой цены российского газа, который наша область закупает у АО «Газпром», - сообщил на слушаниях директор КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ескандер КАЙБЖАНОВ. - Так исторически сложилось, что Костанайская область зависит от российских газа и электроэнергии. У нас нет возможности, как у других областей, приобретать газ в Китае,Узбекистане.

Честно говоря, в последнее время не доверяю информации от официальных лиц. Уж слишком часто они дают информацию не соответствующую действительности.
Вопрос к знающим. Ведь газоснабжение Костанайской области осуществляется из отвода от магистрального газопровода Бухара-Урал? Через ГРС1 и ГРС2. Газпровод построен для газоснабжения Урала из Узбекских и Южно-Казахстанских месторождений природного газа. Где там Российский газ? Может месторождения природного газа открыты на Урале? Что то такого небыло.
Если по газопроводу идет Российский газ, то он дорожает как минимум для половины Казазстана, но никак не только для Костанайской области.

* drakon
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11394
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галина:
ужас !! как будто у нас нет не газа, ни чего в стране !!позор !!!!

А что? Ещё не всё продали?... :lol:
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§ Грибоедов
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 20.07.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полвека город использует газ, а эти аймаки начинают запугивать. Кто вы такие? Кто вас сюда звал? Отдайте трубу профессионалам и валите туда, где топят кизяком.
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§ JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Отдайте трубу профессионалам


Каким профессионалам? Все профессионалы уже давно на другой стороне этой трубы.
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§ Валентин
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6324
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, интересно.

Цитата:
Повышение тарифа возможно с 1 августа. Для населения (согласно проекту заявки) — на 7%, для юридических лиц — на 12%, для юридических лиц, производящих тепловую энергию — на 26%.


Обычно повышение тарифов делается наоборот, минимальное для оптовых потребителей, и больше для населения, смотря по объёму потребления.

Очень деньги нужны ©
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гость
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...




Отправлено: 20.07.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам экспа и аукнулась!
Живите граждане в стране передовой энергетики и энергосбережения.
Модернизируйте мозги.
Поменьше читайте фсякой вигни.
И главное.

ВЕРЬТЕ!

ВСЁ!

ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!

§ JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Очень деньги нужны ©


Ну такой вопрос уже давно задавался, и ответ тоже был дан. Что-то вроде "Подобный перекос существует что-бы снизить нагрузку с физ. лица за счет повышеной нагрузки на юр. лицо". Каким образом это снижает нагрузку с физ. лица, если юр. лицо дерет потом в полтора раза больше - история умалчивает.
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§ JereK
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Вот вам экспа и аукнулась!


Еще не аукнулась, ждем осени и конца года. Кончится экспо - вот потом придут настоящие последствия. А пока жиденький поток иностранцев с валютой не иссякнет - еще подержат.
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§ Валентин
Re: «Главное, чтобы не пришлось топить углем и дровами» -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6324
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Что-то вроде "Подобный перекос существует что-бы снизить нагрузку с физ. лица за счет повышеной нагрузки на юр. лицо". Каким образом это снижает нагрузку с физ. лица, если юр. лицо дерет потом в полтора раза больше - история умалчивает.


Да популизм обычный, чего уж там.
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