Цитата: Повышение тарифа на газ связано с предельным повышением оптовой цены российского газа, который наша область закупает у АО «Газпром», - сообщил на слушаниях директор КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ескандер КАЙБЖАНОВ. - Так исторически сложилось, что Костанайская область зависит от российских газа и электроэнергии. У нас нет возможности, как у других областей, приобретать газ в Китае,Узбекистане.

Честно говоря, в последнее время не доверяю информации от официальных лиц. Уж слишком часто они дают информацию не соответствующую действительности.

Вопрос к знающим. Ведь газоснабжение Костанайской области осуществляется из отвода от магистрального газопровода Бухара-Урал? Через ГРС1 и ГРС2. Газпровод построен для газоснабжения Урала из Узбекских и Южно-Казахстанских месторождений природного газа. Где там Российский газ? Может месторождения природного газа открыты на Урале? Что то такого небыло.

Если по газопроводу идет Российский газ, то он дорожает как минимум для половины Казазстана, но никак не только для Костанайской области.