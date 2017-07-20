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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, деффки - бухают и нам веселооо

Хуже пьяной девки бывают только пьяные свиньи..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На берегу конечно много камней, но и песок классный, мелкий какой то, нежный..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.07.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где то там плавает суженная..


какая по счету? восьмая?
остальные тоже плавали?
и куда пропали?
извини, какое сообщение, такие и вопросы.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.07.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
клуб одиноких сердец.
кому за сорок.
или за 50.
раньше на улицах знакомились,
теперь ищут на просторах..
а может не ищут.
им нравится жить, в обнимку со смартфоном и фото\видео
перед сном. зачем реальность, и так нормально,
считают они.
приплыли.
лили,кисы, вали .. выйдите на улицу.. там лето .. приятная погода.. свежий воздух..

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 21:35
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Страница 243 из 243«1...241242243
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