кустанаец Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3634







Отправлено: - 21:05 клуб одиноких сердец.

кому за сорок.

или за 50.

раньше на улицах знакомились,

теперь ищут на просторах..

а может не ищут.

им нравится жить, в обнимку со смартфоном и фото\видео

перед сном. зачем реальность, и так нормально,

считают они.

приплыли.

лили,кисы, вали .. выйдите на улицу.. там лето .. приятная погода.. свежий воздух..