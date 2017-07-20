Elle Re: В Костанае 24 июля не будут перекрывать улицу Тауелсиздик #6





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Регистрация: 10.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 19:02 Цитата: bgb:

может, решили бросить все силы на майлина?

Хотелось бы, знаете ли. Но к сожалению некоторые вялые движения на Майлина совершаются только ближе к Дощанова. На остальной территории - тишь, гладь, разрытая благодать, закрытые или лишившиеся клиентов магазины, аптеки и пр. Ни техники, ни рабочих, ни руками водящих. Не знаю, может они там и бывают но каждый день проезжая по Тауельсиздик и Аль-Фараби в разное время суток, вижу что картина не меняется - та же тишина. И так уже второй месяц. Может кто более глазастый, видел там призрачных рабочих или технику???Жителям района КТЭК бодро и утвердительно ответила - горячей воды не ждите вплоть до отопительного сезона. Всё...последний раз все лето не было воды в 90-х годах...А до отопительного сезона без горячей воды...может кто вспомнит такое, у меня не вышло.